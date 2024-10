Potrzebne miliardy złotych. Rząd musi skorygować budżet

W wyniku nowelizacji ustawy budżetowej NFZ ma otrzymać dodatkowe środki – ponad 17 mld zł na nadwykonania, programy lekowe oraz bieżące zobowiązania. 29 października Rada Ministrów ma zająć się tym projektem. To bardzo ważne posiedzenie rządu pod kierownictwem Donalda Tuska.

Korekta budżetu

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy budżetowej, by zwiększyć dotacje dla Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) na łączną kwotę ponad 17 mld zł. Dotychczas NFZ otrzymał 14 mld zł, jednak problemy z terminową płatnością za nadwykonania świadczeń zmuszają rząd do dodatkowego wsparcia finansowego. Jak wskazuje minister zdrowia Izabela Leszczyna, konieczne jest dofinansowanie na poziomie 3 mld zł, aby rozliczyć się ze szpitalami za trzeci kwartał i zapewnić płynność finansową do końca roku.

NFZ i problem z opłaceniem nadwykonań

Finansowe problemy NFZ stały się szczególnie widoczne po pierwszym półroczu, kiedy to Fundusz nie był w stanie terminowo opłacać nadwykonań, czyli świadczeń realizowanych ponad ustalone limity. W efekcie za usługi medyczne realizowane między kwietniem a czerwcem płatności rozpoczęły się dopiero w październiku. Obecnie brakuje środków na rozliczenie nadwykonań za okres lipiec–wrzesień.

Pacjenci odczuwają problemy finansowe NFZ

Niepewność finansowa NFZ wpływa również na pacjentów, którzy coraz częściej napotykają na ograniczenia w dostępności świadczeń. Braki finansowe prowadzą do wstrzymywania planowych zabiegów, zwłaszcza w ramach programów lekowych, na które potrzebne są dodatkowe środki. W niektórych szpitalach wstrzymywane są przyjęcia dla pacjentów z poważnymi schorzeniami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane (SM) czy rdzeniowy zanik mięśni (SMA). Prof. Agnieszka Kurkowska-Jastrzębska z warszawskiego Instytutu Psychiatrii i Neurologii alarmowała, że zdiagnozowani w ostatnim kwartale 2024 r. mogą nie otrzymać leczenia z powodu braku kontraktów NFZ.

Czytaj też:

Coraz mniej Polaków interesuje się udziałem w wyborach. Ile dziś wyniosłaby frekwencja?

Dodatkowe środki. Wiemy, na jakie cele

Ministerstwo Zdrowia zapowiada, że dodatkowe środki zostaną przekazane na programy lekowe oraz opiekę ambulatoryjną. Minister Izabela Leszczyna obiecała, że NFZ zapłaci za leczenie pacjentów nawet ponad ustalone limity. Nowelizacja budżetu ma również wspomóc finansowanie opieki specjalistycznej oraz zapobiec zamykaniu oddziałów szpitalnych, co stało się realnym zagrożeniem w związku z brakami finansowymi NFZ.

Czytaj też:

Kardiolog zawsze musi widzieć w pacjencie człowieka