Gigantyczna kumulacja w Eurojackpot. Nikt w Polsce tyle nie wygrał

Gdy zbliża się tak ogromna kumulacja, każdy chce wygrać i raz na zawsze odmienić swoje życie. Nie inaczej jest w tym przypadku. W kolekturach Lotto, gdzie można też zagrać w Eurojackpot, obserwujemy wzmożony ruch. Przychodzą zarówno stali gracze, jak i ludzie, którzy sporadycznie próbują szczęścia w takich grach, właśnie w przypadku wielkiej kumulacji.

Eurojackpot. Ile do wygrania?

Ciężko prostymi słowami określić tę kwotę, bowiem prawie dla całego społeczeństwa to suma wręcz niewyobrażalna, kojarzona jedynie z ułamkiem najbogatszych ludzi na świecie. 1 listopada do wygrania będzie aż 300 mln zł. Warto zaznaczyć, że od 2017 r., kiedy Polska dołączyła do Eurojackpot, nikomu nie udało się zgarnąć tak ogromnej sumy. Owszem, bywały bardzo wysokie, wielomilionowe wygrane, ale do kwoty 300 mln zł nikt się nie zbliżył. Najbliżej był gracz z powiatu krotoszyńskiego, który 12 sierpnia 2022 r. poprawnie wytypował wszystkie liczby i wygrał ponad 213 mln zł. Od wygranej powyżej 2280 zł należy uiścić 10-procentowy podatek, więc szczęśliwiec z woj. wielkopolskiego na swoje konto zgarnął wtedy ponad 192 mln zł.

Eurojackpot. Najwyższe wygrane w Polsce

Poniżej podajemy 10 najwyższych wygranych w Eurojackpot, które zdarzyły się w Polsce.

213 584 986,00 zł – powiat krotoszyński 206 550 000,00 zł – powiat bieruńsko-lędziński 193 396 500,00 zł – powiat piotrkowski 96 805 666.90 zł – powiat pruszkowski 62 657 423,40 zł – Bielsko-Biała 47 222 789,10 zł – Siemianowice Śląskie 42 812 000,00 zł – powiat cieszyński 26 597 867,60 zł – Świeradów-Zdrój 24 422 355,50 zł – Koziegłowy 23 403 059,00 zł – Skawina

Które kraje uczestniczą w Eurojackpot?