Białystok rozdał klucze do mieszkań komunalnych. Internauci pytają, dlaczego to nie samotne matki

Niech nikogo nie zmyli określenie „mieszkanie komunalne”. Do uczestników programu „Mieszkanie dla absolwenta” trafiły klucze do zupełnie nowych mieszkań w nowoczesnym budownictwie. Docelowo mieszkania ma otrzymać 120 osób – wszystkie, które spełniły kryteria programu. Lokale powstały przy nowej ulicy, nomen omen, Absolwentów. Zarząd Mienia Komunalnego dzięki pomocy Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) wybudował tam łącznie 186 mieszkań, z czego 120 trafiło do programu. Budowa tych lokali kosztowała 57 mln zł, 40,5 mln zł to dofinansowanie z BGK.

Białystok. Mieszkania dla absolwentów

Kilka dni temu klucze odebrało pierwszych 35 absolwentów. Najem jest przedłużany co roku przez 10 lat, a warunkiem jest zatrudnienie na umowę o pracę w mieście. Po 10 latach taka umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony.

Program "Mieszkanie dla absolwenta" jest realizowany na mocy uchwały Rady Miasta z września 2023 r. ws. zmiany zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Białystok. Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski podkreślił, że ten nowatorski w Polsce program ma służyć młodym osobom, które chcą swoje życie wiązać z Białymstokiem. To zarówno absolwenci białostockich wyższych uczelni, ale też uczelni z innych regionów, np. Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Wojskowej Akademii Technicznej.

facebook

– Razem chcemy budować akademickość naszego miasta – deklaruje dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB, Prezydent Miasta Białegostoku. – To jest początek naszej wspólnej drogi i z Marszałkiem Województwa Podlaskiego deklarujemy również wpisanie do budżetu kwot na program „Studiuj w Podlaskiem” czy Akademicki Białystok, bo musimy stawiać na młodych.

Łukasz Prokorym, Marszałek Województwa Podlaskiego potwierdził, że podobnie jak Miasto Białystok, planuje przeznaczyć milion złotych na wspólną kampanię promująca akademickość Białegostoku i całego Podlaskiego.

Kontrowersje: wspierać absolwentów czy samotne matki?

Z programu mogą korzystać osoby poniżej 35-ego roku życia, które nie mają własnego mieszkania w Białymstoku, spółdzielczego prawa do lokalu, mieszkania w TBS, nie mogą też wynajmować mieszkania od gminy Białystok, pracują w mieście (mają umowę o pracę).

Pod artykułami o przyznaniu mieszkań absolwentom pojawiło się wiele nieprzychylnych komentarzy. Czytelnicy zastanawiali się, czy przy wydawaniu kluczy nie dojdzie do korupcji i nepotyzmu oraz czy to słuszne, by miasto zapewniało potrzeby mieszkaniowe młodych ludzi, którzy są na tyle zdolni i pracowici, że są w stanie sami zarobić na wynajem albo zakup. Pojawiły się głosy przypominające o tym, że czas oczekiwania na przydział mieszkania komunalnego wynosi kilka lat (i nie jest to specyfiką Białegostoku – tak jest w całej Polsce), a absolwenci otrzymali mieszkania bez kolejki.

Czytaj też:

Polacy traktują PPK niczym najlepszą lokatą. Rekordowe wypłaty. Czy to zgodne z zasadami?Czytaj też:

Oddali mieszkanie funduszowi. Sposób na spokojną jesień? Liczby temu przeczą