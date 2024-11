Kolejny gigant zamyka fabrykę. Tysiące osób stracą pracę

Niemiecka firma Schaeffler, znana na całym świecie jako producent maszyn i części samochodowych, ogłosiła masowe zwolnienia, które obejmą niemal 5 tysięcy pracowników w Europie. Firma podjęła tę trudną decyzję po znaczącym spadku zysku operacyjnego – w trzecim kwartale wynik ten zmniejszył się prawie o połowę. W efekcie wartość akcji Schaefflera obniżyła się o 4,6%, a od początku roku ich cena spadła już o ponad 20%. Redukcja zatrudnienia to część szeroko zakrojonego planu oszczędnościowego, który ma być wdrożony do 2029 roku.

Główne przyczyny zwolnień i sytuacja w branży motoryzacyjnej

Na decyzję Schaefflera wpłynęło szereg wyzwań, z którymi obecnie mierzy się europejska branża motoryzacyjna. Rosnące koszty produkcji, konkurencja ze strony chińskich producentów oraz konieczność dostosowania się do transformacji na pojazdy elektryczne i zmieniający się popyt to tylko niektóre z nich. Przewodniczący rady zakładowej Schaefflera, Ulrich Schoepplein, wyraził zaniepokojenie tymi zwolnieniami i wezwał zarząd firmy do dialogu z pracownikami w celu poszukiwania alternatywnych rozwiązań, które mogłyby ochronić miejsca pracy.

Największe redukcje zatrudnienia planowane są w Niemczech, gdzie aż 2,8 tysiąca osób ma stracić pracę w dziesięciu zakładach. Dodatkowe zwolnienia dotkną pięciu innych zakładów Schaefflera w Europie, a dwa z nich zostaną całkowicie zamknięte. Choć firma nie ujawniła dokładnych lokalizacji tych zakładów, zapowiedziała, że łącznie zwolnionych zostanie 4,7 tys. pracowników, z czego około 1 tys. miejsc pracy zostanie zlikwidowanych poprzez przesunięcia w ramach wewnętrznych struktur firmy, co obniży ostateczną liczbę zwolnionych do 3,7 tys. Stanowi to około 3,1% całkowitego zatrudnienia Schaefflera, które wzrosło po niedawnym połączeniu z producentem systemów elektrycznych Vitesco.

Strategia oszczędnościowa

Program oszczędnościowy ma przynieść Schaefflerowi oszczędności rzędu 290 milionów euro rocznie. Jednocześnie jego wdrożenie wiązać się będzie z kosztami w wysokości około 580 milionów euro. Firma planuje także restrukturyzację swojej działalności przemysłowej – jednym z kluczowych działań będzie sprzedaż zakładu Melior Motion, zajmującego się produkcją robotów przemysłowych.

Dodatkowo Schaeffler zamierza przenieść operacje fabryki Ewellix, która specjalizuje się w automatyce przemysłowej, do Schweinfurtu, co wiąże się z zamknięciem zakładu Ewellix na Tajwanie. Warto dodać, że Schaeffler przejął Melior Motion oraz Ewellix zaledwie dwa lata temu, co stanowi wyraz zmieniającej się strategii firmy w obliczu trudnych warunków rynkowych.

Problemy branży motoryzacyjnej i działania konkurencji

Problemy Schaefflera to nie odosobniony przypadek – także inne firmy z branży motoryzacyjnej ogłaszają podobne działania. Tego samego dnia francuski producent opon Michelin poinformował o planach redukcji zatrudnienia o 1,2 tysiąca pracowników oraz zamknięciu dwóch zakładów we Francji do 2026 roku. Podobnie jak w przypadku Schaefflera, decyzje te są efektem słabnącego popytu oraz presji ze strony tańszych producentów z Azji.

Na kondycję Schaefflera wpływa także spadek zamówień w segmencie przemysłowym, który obejmuje m.in. produkcję komponentów do turbin wiatrowych i robotów przemysłowych. Szczególnie trudna sytuacja panuje w sektorze energetyki wiatrowej, gdzie firma zmaga się z silną konkurencją cenową, zwłaszcza w Chinach. To wszystko negatywnie odbija się na wynikach firmy i zmusza ją do szukania nowych rozwiązań w zakresie redukcji kosztów i restrukturyzacji.