Unia szykuje się na Trumpa, rachunek od polskiego biznesu i dwie twarze Czarnka. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Unia szykuje się na Trumpa”. Nad Europą wisi widmo podwyżki ceł na eksport do USA. Bruksela nawołuje do jedności w obliczu ewentualnych sporów z Trumpem, wskazując, że uwielbia on dzielić UE i rozgrywać kraje członkowskie przeciwko sobie – pisze Jakub Mielnik.

„Rachunek od biznesu”. To państwo co roku wystawia przedsiębiorcom kolejne rachunki w postaci podatków, opłat i nowych regulacji. Szymon Krawiec wylicza, jaki rachunek państwu mogą pokazać polscy przedsiębiorcy.

„Dwie twarze Czarnka”. Ulubieniec twardego elektoratu i posłanek PiS właśnie pomnaża kapitał, po który będzie mógł sięgnąć podczas sukcesji władzy w partii. Więcej w tekście Elizy Olczyk.

Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Pobudka jest nam potrzebna”. – Oczekuję od obu kandydatów KO, by jasno zadeklarowali, że są gotowi podjąć się ciężkiej pracy, byśmy mogli podjąć dobrą decyzję – apeluje przed prawyborami w partii Grzegorz Napieralski w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej.

„Władza się zużywa”. – To element gry politycznej – tak wyniki sondażu CBOS, w którym Trzecia Droga nie przekracza progu wyborczego, komentuje poseł Polski 2050 Bartosz Romowicz w rozmowie z Piotrem Barejką.

„Rzecznik neuroróżnorodności”. – Spotykałem w swoim życiu dorosłych, którzy byli zazdrośni o moje sukcesy – mówi Marcie Byczkowskiej-Nowak 18-letni Jan Gawroński, społeczny zastępca Rzeczniczki Praw Dziecka.

„Poprawność zabrała nam luz”. – Rozmawianie wyłącznie z ludźmi o podobnych opiniach jest przyjemne, ale mało rozwijające. Myślę, że to najlepsza recepta na rozpad społeczny – tłumaczy Thomas Erikson, psycholog komunikacji społecznej, w rozmowie z Krystyną Romanowską.

„Schron na bogato”. – Można powiedzieć, że odczarowujemy mroczne bunkry wojenne – opisuje Magdzie Grefkowicz i Ewie Jagalskiej Bogusław Barnaś swój projekt luksusowego schronu, bardzo przydatnego również w czasach pokoju.

„Ludowa deweloperka”. Ludzie powiązani z PSL-em i partyjną fundacją zarządzali pięcioma deweloperskimi spółkami. Po zmianie władzy pojawiły się zarzuty o konflikt interesów. Więcej w tekście Piotra Barejki.

„Spece od prostych rozwiązań”. Wiara w to, że wystarczy zaproponować Putinowi prosty deal: ziemia za pokój, jest krzepiąca dla trumpowskich speców, ale nie ma wiele wspólnego z rzeczywistością. Im szybciej Amerykanie zderzą się w tej kwestii ze ścianą, tym lepiej – analizuje Jakub Mielnik.

„Rosja rozgrywa sportowe szachy”. Były wicepremier Rosji zarządza światowymi szachami. Do rządzenia szermierką wróci bliski Putinowi oligarcha. Czy światowy sport czeka powrót Rosjan?– zastanawia się Michał Banasiak.

„Nie będzie powrotu do płacenia za usługę”. – Chcemy mieć mechanizm, który będzie kontrolował, jak pracują centra zdrowia psychicznego – zapowiada w rozmowie z Beatą Igielską Wojciech Konieczny, wiceminister zdrowia.

„Ulga od endometriozy”. – Kobiety z endometriozą po diagnozie nierzadko płaczą z ulgi, że ich objawy mają uzasadnienie i nie są „wariatkami” – opowiada Aleksandrze Cieślik dr n. med. Tomasz Songin.

„Polska piękna i cierpiąca”. „Prawdziwy ból” to film o Polsce, w którym nie słychać polskich głosów. Może i jest wyznaniem miłości wobec naszego kraju, ale nie jest to miłość uskrzydlająca – recenzuje Przemysław Bociąga.

„Braunek nieznana”. – Wielu ludzi jej nie rozumiało. Mówiono, że oszalała, odchodząc w czasie, kiedy jej kariera była rozpędzona – opowiada Paulinie Zaborowskiej Joanna Podsadecka, autorka biografii Małgorzaty Braunek.

