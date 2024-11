Podsumowanie roku: KGS S.A.z zyskiem

Z końcem września Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zakończyła rok obrotowy 2023/2024. Spółka kolejny rok z rzędu osiągnęła wynik finansowy wyższy od pierwotnie zaplanowanego. Wypracowany zysk jest niewątpliwie dowodem na skuteczność w budowaniu istotnej roli Grupy w sektorze rolno-spożywczym.

Sukces realizacji strategii spółki

Ostatnie miesiące wyraźnie pokazały, jak istotne jest wykorzystanie efektów synergii, które stanowią dodatkowe wsparcie realizacji strategii w ramach Spółek wchodzących w skład Grupy. KGS S.A. konsekwentnie rozwija swoje Oddziały, tu przykładem jest oddanie do użytku nowoczesnej oczyszczalni ścieków o wartości 95 milionów zł w Cukrowni Malbork, została sfinansowana w całości ze środków własnych KGS S.A. Wcześniej podobna inwestycja została zrealizowana w Cukrowni Nakło. Przeznaczenie środków na budowę i modernizację oczyszczalni ścieków w zakładach jest rozwiązaniem korzystnym zarówno z punktu widzenia finansowego, jak i proekologicznego. Równolegle podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej podejmowały szereg działań modernizacyjnych i inwestycyjnych.

Danko Hodowla Roślin w ciągu niespełna 10 miesięcy wybudowała jedną z najnowocześniejszych w Europie obór dla 390 krów mlecznych i 65 jałówek wysoko cielnych oraz cielętnik, z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi w zakresie chowu i hodowli bydła, pozyskiwania mleka oraz zarządzania stadem. Spółka ma w planie realizację bliźniaczej inwestycji. Z kolei Małopolska Hodowla Roślin inwestując środki pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy wybuduje kompleks magazynowo-suszarniczy w Muszkowicach, z instalacjami poszerzającymi zakres świadczonych usług o skup, magazynowanie i spedycję zbóż z rynku lokalnego.

Praktyki z myślą o rolnikach

Z myślą o polskich rolnikach, wypracowane przez spółkę dobre praktyki współpracy z plantatorami buraków cukrowych, są implementowane w segmencie skrobiowym. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno przystępuje do realizacji założeń zawartego niedawno porozumienia, które daje plantatorom pewność, że ich produkcja będzie opłacalna, a surowiec będzie miał zapewniony zbyt. Dodatkowo, spełniając określone warunki, plantatorzy mogą liczyć na prawo do dodatkowego świadczenia pieniężnego, co stanowi istotną korzyść oraz motywację do dalszej współpracy z GK KGS S.A.

Efekt synergii funkcjonowania w ramach Grupy udowodniły w ostatnich miesiącach działające w segmencie nasiennym Poznańska Hodowla Roślin i Danko, które połączyły swoje siły w ramach polityki marketingowej oraz produktowej, wspólnie promując swoje marki na polskim i europejskim rynku. Spółki poszerzyły tę współpracę również w obszarze produkcyjnym, Danko wykorzystuje grunty PHR do produkcji swojego materiału siewnego rozmnożeniowego, a materiał siewny PHR trafia do sprzedaży za pośrednictwem kanałów dystrybucyjnych Danko.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. korzysta z potencjału swoich spółek zależnych, ale również jest dla nich wsparciem, czego dowodem jest podjęcie w ostatnich dniach przez Zarząd KGS S.A. uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego „Zamojskich Zakładów Zbożowych” sp.

z o.o.

Podsumowując, przedstawione informacje to jedynie cześć osiągnięć, które Krajowa Grupa Spożywcza S.A. zrealizowała w minionym roku obrotowym. Efektywność w działaniu potwierdzona powyższymi przykładami sprzyja budowaniu konkurencyjności Krajowej Grupy Spożywczej na rynku rolno-spożywczym oraz potwierdza jej wiarygodność w realizacji misji, której istotnym elementem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego państwa.