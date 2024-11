Rewolucja dla właścicieli paneli słonecznych. Decyzja wpłynie na ich portfele

Senatorowie zatwierdzili poprawki do nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii, która wprowadzi istotne zmiany dla właścicieli paneli fotowoltaicznych oraz innych instalacji OZE. Nowe regulacje mają przyspieszyć transformację energetyczną, skrócić czas procedur inwestycyjnych oraz dostosować polskie prawo do przepisów unijnych.

Zmiany w systemie rozliczeń energii

Zmiany dotyczą m.in. prosumentów korzystających z systemu rozliczeń net-billing. Właściciele paneli słonecznych będą mogli wybrać, czy chcą rozliczać się na podstawie miesięcznej ceny energii elektrycznej, czy też pozostać przy stawce godzinowej. Nowe przepisy mają także zwiększyć korzyści dla prosumentów, oferując większy zwrot z niewykorzystanych środków — z 20% do 30%.

Obecnie prosumenci rozliczają nadwyżki wyprodukowanej energii poprzez system net-billing, który zastąpił wcześniejszy model net-metering. Nowe regulacje mają uatrakcyjnić godzinowy system rozliczeń, a dodatkowo umożliwić powrót do miesięcznego modelu rozliczeniowego. Dla wielu użytkowników oznacza to większą elastyczność i potencjalne oszczędności.

Nowelizacja przewiduje również aktualizację depozytu prosumenckiego, podnosząc współczynnik zwrotu z 1 do 1,23. To kolejny krok w kierunku zachęcania właścicieli instalacji OZE do dalszych inwestycji.

Skrócenie procedur inwestycyjnych

Nowe przepisy znacząco skrócą czas procedur administracyjnych związanych z budową instalacji OZE. Dla paneli fotowoltaicznych i magazynów energii montowanych na budynkach lub na tym samym terenie czas ten ma zostać skrócony z 356-416 dni do 149 dni. Ma to przyspieszyć rozwój odnawialnych źródeł energii i umożliwić szybsze korzystanie z nowych technologii.

Nowelizacja uwzględnia również wytyczne Unii Europejskiej w zakresie pomocy państwa na ochronę klimatu. Liczba sektorów uprawnionych do ulg wzrośnie do 116, a wartość wsparcia dla przedsiębiorstw energochłonnych w 2025 roku szacowana jest na 0,5 mld zł. Wprowadzono dwa poziomy ulg — 85% i 75% — w zależności od ryzyka związanego z ucieczką emisji.

Wytwórcy w instalacjach o mocy do 400 kW będą mogli korzystać z taryf gwarantowanych do końca 2025 roku, a od 2026 roku przepisy obejmą instalacje o mocy do 200 kW. Przesunięto także wejście w życie instytucji prosumenta wirtualnego do 2 lipca 2025 roku.

