Złoto za 83 miliardy dolarów. Odkryto nowe złoża

W Chinach odkryto gigantyczne złoża złota, których wartość szacuje się na 83 miliardy dolarów. Informację tę potwierdziło Biuro Geologiczne Prowincji Hunan, co nadaje jej dużą wiarygodność. Znalezisko znajduje się w powiecie Pingjiang w prowincji Hunan, gdzie od 30 lat prowadzono intensywne poszukiwania.

Złoża złota ukryte pod ziemią

Nowo odkryte złoża znajdują się na głębokości od 1500 do 3000 metrów. Na polach złotonośnych Wangu geolodzy zlokalizowali co najmniej 40 podziemnych żył kruszcu, zawierających około 300 ton złota. Jest to jedno z pięciu najbogatszych pól złotonośnych w Chinach.

Podczas 55 odwiertów na głębokości do 1500 metrów aż 87,3% z nich wykazało obecność złota, co świadczy o niezwykłej zasobności lokalnych gruntów. Pozostała część szacowanych zasobów, wynoszących 1000 ton, znajduje się na większych głębokościach, co wcześniej utrudniało ich wykrycie i eksploatację.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii

Do zlokalizowania złóż na takich głębokościach wykorzystano zaawansowane technologie, w tym modelowanie geologiczne 3D. Dzięki nim udało się dokładnie określić położenie pokładów cennego metalu, które przez długi czas były trudne do zidentyfikowania.

Geolodzy podkreślają, że głębinowe złoża, choć trudne w eksploatacji, mogą zmienić krajobraz wydobywczy w Chinach. Eksperci spodziewają się, że nowe technologie pozwolą w przyszłości zidentyfikować jeszcze większe zasoby.

Wartość znaleziska

Całkowita wartość odkrytych złóż wynosi około 600 miliardów juanów, co czyni je jednym z najbardziej wartościowych odkryć złota w historii kraju. Zważywszy na skalę i potencjał zasobów, Chińczycy mogą stać się jeszcze bardziej dominującym graczem na światowym rynku złota.

Czytaj też:

Wielkie pieniądze na kontach Polaków. Szczęśliwe losowanie Mini LottoCzytaj też:

Black Week w Dino i zatrzęsienie gratisów. Limitów nie ma, a za darmo zgarniesz m.in. markową herbatę