Masowa likwidacja w opiece zdrowotnej. Wszystko w rękach prezydenta

Od 1 stycznia 2025 roku niezależne praktyki pielęgniarek i położnych mogą przestać istnieć z powodu obowiązujących przepisów. Wprowadzone w 2017 roku regulacje zakładają, że praktyki te muszą zostać zintegrowane z zespołami POZ (Podstawowej Opieki Zdrowotnej). Około 1600 takich gabinetów, obsługujących łącznie 8 milionów pacjentów, może stracić finansowanie i możliwość dalszego funkcjonowania. Nowelizacja ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego oraz niektórych innych ustaw, przyjęta pod koniec listopada, ma zapobiec tej sytuacji. Jednak dokument wciąż czeka na podpis prezydenta.

Najważniejszą zmianą wprowadzoną przez nowelizację jest zachowanie ważności deklaracji pacjenta, niezależnie od tego, czy pielęgniarka lub położna przystąpi do zespołu POZ. Dzięki temu pacjenci będą mogli kontynuować współpracę z wybraną pielęgniarką lub położną, nawet jeśli ta nie zdecyduje się na integrację z POZ.

Przepisy uchylają art. 33 ust. 2 i art. 34 ust. 2 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej. To pozwoli niezależnym praktykom przyjmować nowych pacjentów także po 31 grudnia 2024 roku, bez konieczności tworzenia zespołów POZ.

Nowelizacja przewiduje również inne zmiany mające na celu usprawnienie działania systemu opieki zdrowotnej. Jednym z istotnych punktów jest wydłużenie czasu na ukończenie kursów z medycyny rodzinnej dla lekarzy POZ. Obecne przepisy wymagają, aby lekarze specjalizujący się w pediatrii, chorobach wewnętrznych czy medycynie ogólnej ukończyli taki kurs do końca 2024 roku. Nowe regulacje przesuwają ten termin na 31 grudnia 2026 roku.

Kolejną istotną zmianą jest rozszerzenie możliwości pokrycia kosztów kursów – nie tylko przez lekarzy czy pracodawców, ale także przez jednostki organizujące kursy, z możliwością wykorzystania środków unijnych.

Nowelizacja poszerza również kompetencje pielęgniarek i położnych. Wprowadzony przepis umożliwi im wykonywanie badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych u dzieci powyżej 9. roku życia. Do tej pory zadanie to należało wyłącznie do lekarzy. Nowe regulacje mają przyspieszyć proces szczepień oraz odciążyć lekarzy POZ.