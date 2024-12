Tajne transfery z Syrii. Gotówka Asada w rosyjskich bankach

W latach 2018–2019 syryjski dyktator Baszszar al-Asad przetransferował do Rosji około 250 milionów dolarów w gotówce. Jak ujawnia „Financial Times”, transporty obejmujące prawie dwie tony banknotów o nominałach 100 dolarów i 500 euro trafiały na moskiewskie lotnisko Wnukowo. Rosja, jako główny sojusznik Asada, stała się kluczowym miejscem przechowywania syryjskich funduszy, pomimo międzynarodowych sankcji.

Rosja jako schronienie dla syryjskich funduszy

„Financial Times” wskazuje, że w okresie od marca 2018 roku do września 2019 roku odbyło się 21 lotów z gotówką z Syrii do Moskwy. Pieniądze trafiały do rosyjskich banków objętych sankcjami, takich jak Russian Financial Corporation Bank. Według Eyada Hamida z Syrian Legal Development Programme, Rosja stała się dla Asada „centrum unikania zachodnich sankcji”.

Transfery gotówki to jednak tylko jeden z elementów współpracy Syrii z Rosją. Reżim Asada opłacał Moskwę za interwencję wojskową i dostawy zboża. Dodatkowo Rosja angażuje się w syryjskie łańcuchy dostaw fosforanów, co pozwala obu stronom na wzajemne czerpanie korzyści gospodarczych.

Krewni Asada i luksusy w Rosji

Podczas gdy syryjski reżim oskarżany jest o grabież narodowego majątku, krewni Asada inwestowali w luksusowe nieruchomości w Rosji. Były asystent sekretarza stanu USA, David Schenker, uważa, że te działania są częścią szerszej strategii zabezpieczenia „nieuczciwie zdobytych zysków” przez syryjską elitę władzy.

Asma al-Asad, pierwsza dama i była bankierka, odgrywała kluczową rolę w zarządzaniu finansami reżimu. Jak podaje „Financial Times”, przewodniczyła tajnej radzie gospodarczej, która kontrolowała przepływy pieniężne. Dochody reżimu pochodziły również z nielegalnych źródeł, takich jak handel narkotykami i przemyt paliw.

System pod kontrolą Asada

Pomimo sankcji i trwającej wojny, Baszszar al-Asad i jego bliscy przejęli kontrolę nad kluczowymi sektorami syryjskiej gospodarki. Zachodnie rządy oraz opozycja oskarżają reżim o wykorzystanie środków publicznych do finansowania działań wojennych oraz zabezpieczenia majątku elity władzy.

Transfery gotówki, ujawnione przez „Financial Times”, są dowodem na to, jak syryjski reżim wykorzystywał rosyjską współpracę do omijania sankcji i utrzymania swojej pozycji.

Czytaj też:

Asad poleciał do Rosji. „Putin osobiście podjął decyzję”Czytaj też:

Fatalna wiadomość dla Iranu, Łukaszenki i prorosyjskiego rządu w Gruzji. „Trzymajmy kciuki za wolną Syrię”