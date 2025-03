Historyczny moment. Metro dotarło do polskiej wsi

Warszawskie metro stale się rozwija, a w 2026 roku zakończy się budowa nowego odcinka drugiej linii. Największą ciekawostką jest fakt, że stacja końcowa Karolin powstaje zaledwie 600 metrów od wsi Mory, czyniąc ją pierwszą polską wsią z dostępem do tego środka transportu.

Metro na wsi? To już rzeczywistość

Mory, niewielka wieś w powiecie warszawskim zachodnim, liczy zaledwie 131 mieszkańców. Mimo że dominuje tam zabudowa rolnicza, miejscowość już wkrótce zyska unikatowe połączenie komunikacyjne z centrum Warszawy. Budowana właśnie stacja Karolin (C1) będzie końcowym przystankiem drugiej linii metra, co oznacza, że mieszkańcy tej wsi w krótkim czasie dostaną się do kluczowych punktów stolicy.

Metro w Warszawie: nowe stacje i kolejne inwestycje

Zakończenie budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra zaplanowano na 2026 rok. Oprócz stacji Karolin powstaną także dwie inne: Lazurowa i Chrzanów. Ponadto w ramach projektu przewidziano budowę stacji technicznej, która będzie pełniła funkcję zaplecza dla całej linii.

Plany rozwoju metra do 2050 roku

Warszawa stawia na dynamiczny rozwój transportu miejskiego. Zgodnie z planem do 2050 roku w stolicy będą funkcjonowały trzy linie metra, dzięki czemu 17 z 18 dzielnic Warszawy zyska dostęp do tego środka transportu. To oznacza, że ponad połowa mieszkańców miasta będzie miała stację metra w pobliżu swojego miejsca zamieszkania.

Mory – wyjątkowa miejscowość na mapie Polski

Choć Mory są niewielką wsią, ich położenie tuż przy granicy Warszawy sprawia, że w przyszłości mogą stać się jeszcze bardziej atrakcyjne. Nowa stacja metra zapewni mieszkańcom szybki dojazd do centrum stolicy, a jednocześnie może wpłynąć na wzrost wartości nieruchomości w okolicy.

