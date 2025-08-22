Polska pszenica w kryzysie. Jedna trzecia nie nadaje się do spożycia

Tegoroczne zbiory pszenicy są wysokie, jednak – jak poinformował minister rolnictwa Stefan Krajewski – nawet jedna trzecia zebranego ziarna nie spełnia norm konsumpcyjnych. Około 30–35 proc. plonów nadaje się wyłącznie na paszę, co stanowi poważne wyzwanie dla rolników i całego sektora rolno-spożywczego.

Gorsza jakość ziarna

Podczas konferencji prasowej Krajewski wyjaśnił, że gorsza jakość ziarna jest konsekwencją trudnych warunków pogodowych. Tegoroczne lato opóźniło żniwa i pogorszyło parametry zboża, przez co znaczna część nie nadaje się do produkcji mąki. Minister uspokajał jednak, że dla potrzeb konsumpcyjnych pszenicy nie zabraknie, a produkcja mąki będzie zabezpieczona.

Problem dotyczy głównie zagospodarowania ziarna paszowego. Jak podkreślił szef resortu rolnictwa, zapotrzebowanie na paszę w Polsce jest obecnie ograniczone z powodu niskiego pogłowia trzody chlewnej. Hodowla świń od lat zmaga się z problemami, w tym zagrożeniem afrykańskiego pomoru świń (ASF). To powoduje, że ziarno paszowe trudno sprzedać na krajowym rynku. Resort zapowiedział przygotowanie projektu odbudowy trzody, jednak eksperci zwracają uwagę, że rolników zniechęcają także skomplikowane i kosztowne wymogi weterynaryjne.

Ceny skupu

Kolejnym wyzwaniem są ceny skupu. Minister Krajewski przyznał, że rolnicy dostają mniej, niż oczekiwali, a sytuacja wynika przede wszystkim z warunków panujących na rynkach światowych. Utrudnia to również eksport, który mógłby pomóc w zagospodarowaniu nadwyżek.

Podczas konferencji poruszono też problemy ze skupem w państwowej spółce Elewarr. W czasie długiego weekendu doszło do awarii, która wstrzymała skup w oddziale w Malborku. Z kolei w Rzeszowie trwało wywożenie rzepaku i suszenie zboża, co również chwilowo ograniczyło skup. Minister zapewnił jednak, że sytuacja została opanowana, a wszystkie punkty działają już normalnie.

Choć plony są wysokie, polskie rolnictwo boryka się z trudnościami jakościowymi, spadającym popytem na paszę oraz niskimi cenami skupu. Według resortu, potrzebne są rozwiązania systemowe, które ustabilizują rynek i poprawią sytuację rolników.

