Rosyjskie drony nad Polską. Ważny komunikat ministra energii

– W obszarze Strategicznej Infrastruktury Energetycznej nie odnotowano żadnych zdarzeń. Jednostki będące w nadzorze Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej podjęły wszelkie działania związane z zabezpieczeniem infrastruktury stosownie do sytuacji. Wszystkie procedury bezpieczeństwa działają – poinformował na platformie X minister energii Miłosz Motyka.

Rosyjskie drony nad Polską

Przypomnijmy, że w środę we wczesnych godzinach porannych Polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w wyniku zmasowanego ataku Rosji na terytorium Ukrainy doszło także do „bezprecedensowego w skali naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty typu dron”. – Jest to akt agresji, który stworzył realne zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych obywateli. Na rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ natychmiast uruchomiono procedury obronne – poinformowano w komunikacie.

Jak podano, polskie i sojusznicze środki obserwowały radiolokacyjnie kilkanaście obiektów, a wobec tych, które mogły stanowić zagrożenie, Dowódca Operacyjny RSZ podjął decyzje o ich neutralizacji. Część dronów, które wtargnęły w polską przestrzeń powietrzną, została zestrzelona.

– Mamy do czynienia najprawdopodobniej z prowokacją na dużą skalę. Ale równocześnie jesteśmy w konsultacjach z naszymi sojusznikami, jestem w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO tak, aby przez najbliższych kilka godzin, dni i w dalszej przyszłości równie skutecznie, jak dzisiaj w nocy, działać w przypadku tego typu zagrożenia. Jest to pierwszy przypadek, kiedy doszło do zestrzelenia rosyjskich dronów nad terytorium państwa NATO i dlatego wszyscy nasi sojusznicy sytuację traktują bardzo poważnie – powiedział premier Donald Tusk w trakcie nadzwyczajnego posiedzenia rządu.

