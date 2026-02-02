KSeF zalicza bolesny początek. System nie wytrzymał

Dzień po uruchomieniu Krajowego Systemu e-Faktur pojawiły się pierwsze poważne trudności. W poniedziałek 2 lutego wielu użytkowników nie mogło zalogować się do systemu. Jak potwierdziło Ministerstwo Cyfryzacji, przyczyną była awaria Profilu Zaufanego, wywołana bardzo dużym zainteresowaniem dostępem do nowej wersji KSeF.

Resort cyfryzacji poinformował w mediach społecznościowych, że masowe próby logowania do KSeF 2.0 spowolniły działanie Profilu Zaufanego. W komunikacie zaznaczono, że mogą występować czasowe problemy z dostępem, a osoby korzystające z usług administracji publicznej w innych celach powinny – jeśli to możliwe – sięgać po alternatywne metody identyfikacji.

KSeF ruszył, ale tylko dla największych

Od niedzieli 1 lutego obowiązek wystawiania faktur w KSeF dotyczy największych podatników VAT. Już za dwa miesiące do tej grupy dołączą kolejne firmy, znacznie liczniejsze. Fiskus dzięki systemowi zyska dostęp nie tylko do informacji o tym, kto komu i za ile sprzedał, ale również do pełnej treści faktur.

Choć system nie jest jeszcze powszechny, wszyscy uczestnicy obrotu – przedsiębiorcy, instytucje publiczne, urzędy i samorządy – muszą już wiedzieć, jak odbierać faktury wystawione w KSeF. Konsumenci natomiast w większości przypadków nadal będą otrzymywać dokumenty w dotychczasowej formie, czyli papierowej lub elektronicznej. Ustawa dopuszcza wystawianie faktur konsumenckich w KSeF, ale wymaga wcześniejszego uzgodnienia sposobu ich przekazania.

Wyjątki i stare zasady

Poza systemem nadal pozostają m.in. paragony autostradowe, bilety kolejowe, paragony z kas fiskalnych – także te uznawane za faktury do 450 zł – oraz tzw. faktury fiskalne. Ma to znaczenie m.in. dla klientów stacji paliw. Orlen zapowiedział, że co najmniej do kwietnia będzie wystawiał faktury fiskalne poza KSeF dla klientów biznesowych, niezależnie od wartości transakcji, z wyjątkiem sprzedaży flotowej.

Presja na mniejszych kontrahentów

Mimo że KSeF nie obowiązuje jeszcze wszystkich, część dużych firm próbuje wymuszać jego stosowanie na mniejszych partnerach handlowych. W aneksach do umów pojawiają się zapisy uzależniające zapłatę od otrzymania faktury ustrukturyzowanej albo przesuwające początek terminu płatności na moment nadania numeru KSeF. Zdarzają się też żądania przesyłania wizualizacji faktur czy klauzule przerzucające na dostawców ryzyko ewentualnego zakwestionowania odliczenia VAT.

