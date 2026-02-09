Nowy właściciel InPostu, ale ster w rękach Brzoski. Padła kwota

Grupa InPost przechodzi w ręce nowego właściciela. Wszystkie akcje spółki zostały nabyte przez konsorcjum, w którego skład wchodzą Advent Investment, A&R Investments Ltd., FedEx Corporation oraz PPF Group. Informację potwierdził Rafał Brzoska, dotychczasowy prezes i założyciel firmy, który jednocześnie zapowiedział, że nadal będzie kierował spółką.

Warunki transakcji

Zgodnie z ujawnionymi warunkami transakcji, cena zakupu jednej akcji InPostu została ustalona na poziomie 15,60 euro. Oznacza to, że łączna wartość przejęcia całej spółki wynosi 7,8 mld euro. Finalizacja transakcji planowana jest na drugą połowę 2026 r.

Rafał Brzoska podkreślił, że zmiana właścicielska nie wpłynie na strategiczne decyzje dotyczące funkcjonowania firmy w Polsce. Jak zaznaczył, główna siedziba operacyjna InPostu, kadra zarządzająca oraz kluczowe kompetencje innowacyjne pozostaną w kraju. Polska ma nadal pełnić rolę centrum decyzyjnego i operacyjnego całej grupy.

Według prezesa spółki, przejęcie przez międzynarodowe konsorcjum ma umożliwić InPostowi wejście w kolejny etap rozwoju. Chodzi przede wszystkim o dalszą ekspansję na rynkach europejskich, gdzie firma już dziś notuje coraz lepsze wyniki. Brzoska zaznaczył, że nowi właściciele mają wspierać realizację długoterminowej strategii wzrostu.

Rekordowy rok

Zmiana właściciela następuje po rekordowym roku dla InPostu. Jak informował wcześniej Rafał Brzoska, w 2025 r. wolumen przesyłek krajowych przekroczył 763 mln paczek. Jednocześnie sieć paczkomatów została rozbudowana o 14,2 tys. nowych urządzeń, co oznacza wzrost o około 30 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim.

Dynamiczny rozwój widoczny jest również poza Polską. Na rynkach strefy euro wolumen obsłużonych przesyłek zwiększył się rok do roku o 17 proc. Jeszcze większą skalę wzrostu odnotowano w Wielkiej Brytanii, gdzie liczba przesyłek niemal potroiła się, osiągając poziom 262,1 mln.

Przejęcie InPostu przez konsorcjum z udziałem globalnych graczy ma więc odbywać się w momencie silnej pozycji spółki na rynku. Rafał Brzoska zapowiedział, że pozostaje w pełni zaangażowany w dalsze zarządzanie firmą i realizację jej strategii rozwoju, przy jednoczesnym zachowaniu kluczowych funkcji w Polsce.

