Polacy wciąż kupują używane auta. Eksperci zalecają ostrożność

Jak podaje CARFAX (firma dostarczająca raporty o historii używanych samochodów), w ubiegłym roku Polacy kupili na rynku wtórnym 3,5 mln aut. Najczęściej wybierano pojazdy z napędem benzynowym (54 proc. wszystkich transakcji) i diesle (40 proc.). Choć wśród nowych pojazdów rejestrowanych w Polsce widać wyraźny, rosnący udział aut elektrycznych, to rynku wtórnym nadal pozostają one kategorią raczej niszową.

– Używane elektryki na polskim rynku wciąż stanowią niszę, bo kierowcy nie chcą ryzykować z technologią, której realny stan zużycia trudno ocenić bez specjalistycznej wiedzy. Benzyna i diesel stanowią większość, bo są przewidywalne i łatwe w serwisie – komentuje Robert Lewandowski, Business Development Manager CARFAX Polska.

– Rośnie zainteresowanie używanymi hybrydami. Polacy wciąż podchodzą do nich ostrożnie, bojąc się kosztów ewentualnych napraw. Warto jednak zauważyć, że w kolejnych latach udział napędów alternatywnych będzie rósł, choć nie tak dynamicznie jak w segmencie nowych aut. Rynek wtórny zawsze reaguje na trendy z opóźnieniem – dodaje.

Te używane auta kupujemy najchętniej

Co 10. używany samochód kupiony w minionym roku na polskim rynku wtórnym to Volkswagen. Sporą popularnością cieszyły się również Ople (8 proc.), a także samochody marki Ford i Audi (po 7 proc.).

Statystyczne używane auto kupione w 2025 roku na polskim rynku wtórnym ma 15 lat i przeszło przez ręce 3,6 właścicieli. Aż 72 proc. trafiło do Polski z innych krajów. – Wyłaniający się z danych obraz przeciętnego używanego auta w Polsce nie jest zaskoczeniem, ale powinien dawać do myślenia. Piętnastoletnie samochody z wieloma właścicielami i często niejasną historią to standard, który wymaga od kupujących dużej ostrożności. Import na poziomie 72 proc. pokazuje, że nadal jesteśmy rynkiem, który chłonie wszystko, co na zachodzie przestaje być opłacalne w utrzymaniu – mówi Robert Lewandowski.

Różnego rodzaju ryzykowne czynniki, jak np. nietypowe wskazania licznika czy uszkodzenia, miało w swojej historii odnotowane aż 89 proc. używanych aut. Kolizje odnotowano w historii 42 proc. pojazdów.

– Wysoki odsetek aut z ryzykownymi wpisami w historii to sygnał, że weryfikacja pojazdu przed zakupem nie jest fanaberią, lecz koniecznością. Według danych CARFAX aż 40 proc. Polaków padło kiedyś ofiarą mniej lub bardziej poważnego oszustwa przy zakupie używanego auta. Świadomy kupujący ma dziś więcej narzędzi do weryfikacji informacji niż kiedykolwiek, tylko musi chcieć z nich skorzystać, by świetna okazja nie okazała się kosztowną pomyłką – tłumaczy Lewandowski.

