Local content: walka o miliardy zaczyna się w przetargach

Debata podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego (EKG) pokazała, że „local content” przestał być hasłem, a stał się jednym z kluczowych pojęć w dyskusji o przyszłym modelu polskiej gospodarki. Wśród uczestników – przedstawicieli ORLENU, KGHM, Tauronu, Urzędu Zamówień Publicznych oraz sektora IT i budownictwa — wyraźnie wybrzmiało napięcie między ambicją zwiększania udziału krajowych firm w wielkich inwestycjach a ograniczeniami wynikającymi z prawa Unii Europejskiej.

Z jednej strony mowa była o historycznej szansie, jaką dają dziś setki miliardów złotych inwestycji w energetyce, infrastrukturze i technologiach. Z drugiej — o konieczności poruszania się w ramach wspólnotowych zasad konkurencji i zamówień publicznych, które nie pozwalają na bezpośrednie preferowanie krajowych wykonawców. W efekcie „local content” jawi się nie jako prosta polityka gospodarcza, ale jako skomplikowany mechanizm równoważenia interesów państwa, rynku i regulacji europejskich.

W tym układzie szczególną rolę odgrywają spółki Skarbu Państwa, w tym ORLEN, który w swoich projektach energetycznych testuje praktyczne granice zwiększania udziału polskich firm w łańcuchach dostaw — zarówno na etapie budowy inwestycji, jak i ich wieloletniej eksploatacji.

Nowa oś polityki gospodarczej

Jeszcze kilka lat temu „local content” był w Polsce pojęciem technicznym, używanym głównie w kontekście pojedynczych kontraktów energetycznych czy przemysłowych. Dziś staje się jednym z narzędzi polityki gospodarczej państwa, w której kluczowe pytanie brzmi nie tylko „ile inwestujemy”, ale przede wszystkim „gdzie zostaje wartość”.

Podczas EKG w Katowicach wybrzmiało to wyjątkowo wyraźnie: Polska wchodzi w okres inwestycji liczonych w setkach miliardów złotych — w energetyce, offshore, sieciach przesyłowych, budownictwie przemysłowym i technologiach cyfrowych. Jak podkreślali uczestnicy debaty, to moment bez precedensu w historii transformacji gospodarczej po 1989 roku.

– Local content to odpowiedź na tego typu plany i oczekiwania — dlatego bardzo nas to cieszy – powiedział Dariusz Lubera, prezes zarządu PGE.

Ten sam moment ujawnia strukturalne napięcie: z jednej strony rosną ambicje państwa, by zwiększać udział krajowych firm w łańcuchach dostaw, z drugiej — twarde ramy prawa Unii Europejskiej, które nie pozwalają na bezpośrednie faworyzowanie lokalnych wykonawców. W praktyce oznacza to konieczność poruszania się w wąskim korytarzu regulacyjnym wspólnego rynku.

Oznacza to, że „local content” przestaje być prostym hasłem, a zaczyna funkcjonować jako test zdolności krajowej gospodarki do realnego udziału w dużych inwestycjach — od energetyki po infrastrukturę i technologie.

Wielkie inwestycje, realny test

Szczególne miejsce zajmuje ORLEN, który w praktyce mierzy się z tymi wyzwaniami w największych projektach transformacji energetycznej — zwłaszcza w obszarze offshore i inwestycji infrastrukturalnych.

Jak podkreślano podczas panelu, w przypadku Baltic Power, pierwszej polskiej farmie wiatrowej na morzu udział krajowego komponentu szacowany jest na 21 proc. w całym cyklu życia farmy. Przy drugim morskim projekcie – Baltic East – udział ten zostanie podwojony. Nie chodzi jednak wyłącznie o liczby, ale o proces budowania kompetencji wśród polskich dostawców.

Przedstawiciele spółki wskazywali, że kluczowe znaczenie ma nie tylko etap budowy inwestycji (CAPEX), ale przede wszystkim długoterminowa eksploatacja (OPEX), w której udział krajowych firm może rosnąć przez dekady.

– W całym cyklu życia projektu kluczowy jest nie tylko CAPEX, ale także OPEX. W pewnym momencie kończy się faza budowy i zaczyna eksploatacja i utrzymanie, a wtedy obecność polskich dostawców i firm staje się kluczowa. Budowaliśmy od podstaw wiedzę o możliwościach polskiego przemysłu i nauki w projektach offshore — to wymagało relacji, współpracy i zrozumienia wymagań technologicznych, terminów i rygorów projektowych – stwierdził Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN.

W tym sensie ORLEN staje się jednym z najważniejszych „poligonów doświadczalnych” dla idei local content w Polsce — pokazując, że zwiększanie udziału krajowych podmiotów nie odbywa się poprzez administracyjne nakazy, ale poprzez stopniowe włączanie ich w coraz bardziej zaawansowane technologicznie projekty.

– Local content jest ważny także dlatego, że oznacza współpracę z polskimi firmami, ale nigdy nie jest jedynym kryterium wyboru. Równie istotne są jakość i rozsądna cena. To model współpracy, który budujemy z dostawcami i partnerami, bo zdobywając doświadczenie w dużych projektach w Polsce, można później rozwijać działalność także na rynkach zagranicznych – mówił Ireneusz Fąfara, prezes zarządu ORLEN.

Regulacje kontra ambicje

Im bardziej ambitna staje się polityka wzmacniania krajowych łańcuchów dostaw, tym wyraźniej ujawnia się jej podstawowe ograniczenie: ramy prawa Unii Europejskiej. Jak podkreślali uczestnicy EKG, wyznaczają one „twardy sufit” dla bezpośredniego preferowania krajowych wykonawców. Zasady wspólnego rynku nie pozwalają na mechanizmy, które wprost nakazywałyby wybór lokalnych firm lub dostawców, co w praktyce wyklucza zapisy o obowiązkowym korzystaniu z „rodzimego” łańcucha dostaw w przetargach.

Jak wskazywali eksperci, przestrzeń do działania istnieje, ale ma charakter pośredni — poprzez konsultacje rynkowe, kryteria jakościowe czy analizę bezpieczeństwa dostaw. W tym obszarze rozgrywa się dziś realna gra o zwiększanie udziału krajowych firm. W efekcie państwa takie jak Polska poruszają się w wąskim korytarzu regulacyjnym: z jednej strony chcąc zwiększać udział krajowych firm w inwestycjach, z drugiej — musząc działać w ramach zasad wspólnego rynku.

Gospodarka odporna na wstrząsy

W trakcie debaty coraz wyraźniej wybrzmiewał wątek wykraczający poza klasyczne myślenie o inwestycjach i kosztach – bezpieczeństwo gospodarcze oraz odporność łańcuchów dostaw. Local content przestaje być wyłącznie kategorią ekonomiczną, a staje się elementem szerszej strategii suwerenności przemysłowej.

Jak podkreślano, doświadczenia ostatnich lat – od zakłóceń w globalnych łańcuchach dostaw po napięcia geopolityczne – pokazały, że uzależnienie od zewnętrznych dostawców w sektorach strategicznych może wpływać zarówno na tempo realizacji inwestycji, jak i stabilność systemu energetycznego.

W tym kontekście przywoływano rolę dużych krajowych podmiotów przemysłowych, takich jak KGHM czy spółki energetyczne, które od lat budują model oparty na silnym zapleczu lokalnych dostawców. Ten model staje się dziś punktem odniesienia dla nowych sektorów transformacji, w tym morskiej energetyki wiatrowej.

– W polskiej części KGHM mamy dziś ok. 98,5 proc. udziału krajowych dostaw i usług — niewiele mniej niż w Niemczech. To poziom, który pozwala zabezpieczać zarówno bieżącą produkcję, jak i przyszłe inwestycje – mówił Remigiusz Paszkiewicz, prezes KGHM.

W efekcie w Europie coraz wyraźniej widać przesunięcie akcentów z logiki czysto rynkowej na rzecz myślenia o suwerenności przemysłowej, gdzie równie istotne jak koszt i efektywność staje się bezpieczeństwo i kontrola nad krytycznymi elementami łańcucha wartości.

Jednocześnie uczestnicy debaty podkreślali ograniczenia: polski przemysł, mimo dynamicznego rozwoju, nie we wszystkich segmentach technologicznych jest jeszcze w stanie konkurować z najbardziej doświadczonymi graczami z Europy Zachodniej czy Azji. Kluczowe bariery to skala kompetencji i czas ich budowania – w offshore czy energetyce wejście nowych dostawców wymaga wieloletnich certyfikacji i referencji.

W tym kontekście ORLEN wskazywany był jako jeden z kluczowych stabilizatorów rynku – podmiot, który dzięki skali inwestycji może wpływać na tempo dojrzewania krajowego łańcucha dostaw i stopniowe włączanie firm w coraz bardziej zaawansowane projekty.

Realne ograniczenia transformacji

Z debaty jasno wybrzmiewało, że zwiększanie udziału krajowych dostawców nie jest wyłącznie kwestią decyzji największych inwestorów, lecz wynika z całego splotu uwarunkowań systemowych. Jednym z nich pozostają unijne regulacje dotyczące zamówień publicznych i konkurencyjności, które – choć z założenia mają zapewniać równe warunki gry – w praktyce ograniczają możliwość bezpośredniego preferowania lokalnych firm.

Do tego dochodzą wyzwania po stronie samego rynku. W wielu segmentach wciąż brakuje wyspecjalizowanych dostawców zdolnych do realizacji najbardziej wymagających komponentów projektów energetycznych. Oznacza to, że część łańcucha wartości musi być wciąż importowana, co naturalnie obniża udział local content w całych inwestycjach.

Nie bez znaczenia pozostaje także kwestia finansowania i zdolności inwestycyjnych mniejszych podmiotów, które – aby wejść do dużych projektów realizowanych przez takich graczy jak ORLEN – muszą spełniać wysokie wymogi kapitałowe, organizacyjne i certyfikacyjne.

Coraz wyraźniej widać, że local content nie jest jednorodnym wskaźnikiem, lecz procesem rozłożonym w czasie, zależnym od równoległego rozwoju przemysłu, edukacji technicznej i stabilnych, wieloletnich portfeli zamówień.

ORLEN jako architekt rynku

W tym układzie ORLEN był w trakcie debaty wielokrotnie przywoływany jako przykład podmiotu, który w praktyce testuje, jak w polskich warunkach może wyglądać budowa lokalnego łańcucha wartości w sektorze energetycznym. Skala realizowanych i planowanych inwestycji sprawia, że spółka staje się jednym z kluczowych zamawiających w kraju – a tym samym realnym „regulatorem rynku poprzez inwestycje”.

Jak wskazywali uczestnicy panelu, to właśnie tego typu podmioty mają dziś największy wpływ na to, czy polskie firmy będą w stanie wejść do globalnych łańcuchów dostaw jako pełnoprawni partnerzy, a nie wyłącznie podwykonawcy niższego rzędu.

ORLEN staje się nie tylko uczestnikiem rynku, ale również jednym z jego architektów – wpływającym na to, jak w kolejnych latach będzie wyglądała struktura polskiego przemysłu energetycznego i jego powiązania z europejskimi łańcuchami dostaw.

Debata na Europejskim Kongresie Gospodarczym pokazała, że „local content” przestaje być wygodnym hasłem do raportów i prezentacji, a zaczyna funkcjonować jako twardy test realnej siły polskiego przemysłu. Test, którego nie da się już rozwiązać samymi deklaracjami o wspieraniu krajowych firm.

W praktyce chodzi o coś znacznie bardziej niewygodnego: czy Polska jest w stanie stworzyć własny, konkurencyjny łańcuch dostaw w sektorach, które dopiero się rodzą – od offshore po zaawansowaną infrastrukturę energetyczną. I czy potrafi to zrobić w warunkach unijnych regulacji, globalnej konkurencji i presji czasu, który w transformacji energetycznej nie działa na jej korzyść.

Coraz wyraźniej widać, że spór nie dotyczy już tego, czy wspierać krajowe firmy, ale jak to robić w ramach systemu, który formalnie nie pozwala na proste preferencje, a jednocześnie premiuje tych, którzy już mają skalę, doświadczenie i kapitał. ORLEN staje się jednym z inwestorów – to na jego projektach widać, czy krajowy przemysł jest w stanie wejść poziom wyżej, czy pozostanie w roli podwykonawcy większych graczy.

I właśnie w tym miejscu ujawnia się największe napięcie transformacji: między ambicją budowy lokalnego przemysłu a realiami rynku, który wciąż w dużej mierze opiera się na globalnych łańcuchach dostaw. Pytanie nie brzmi już, czy Polska zbuduje local content, ale czy zdąży, zanim przewagę zbudują inni.