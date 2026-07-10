Polacy wybrali najlepszego ministra zdrowia ostatnich 20 lat. „Efekt aureoli”

To już pewne, Jolanta Sobierańska-Grenda zachowa (przynajmniej na razie) swoje stanowisko. Zamieszanie wokół możliwego odwołania ministry zdrowia pokazuje jak gorące jest to krzesło. Świadczyć może o tym chociażby fakt, że tylko na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zaledwie jednemu ministrowi udało się przetrwać pełną czteroletnią kadencję. Na Miodowej 15 (siedziba resortu) urzędowało w tym czasie aż 11 ministrów. Którego z nich Polacy oceniają najlepiej? Sprawdziła to pracownia SW Research w sondażu na zlecenie „Wprost”. Pod uwagę brano osoby, które pełniły stanowisko ministra zdrowia minimum rok.

Polacy wskazali najlepszego ministra zdrowia ostatnich 20 lat. Zdecydowany lider

Zdecydowanym liderem okazuje się prof. Zbigniew Religa. Ministra zdrowia w pierwszym rządzie Prawa i Sprawiedliwości wskazało 26,4 proc. ankietowanych. Zmarły w 2009 roku wybitny kardiochirurg jeszcze w latach 80’ zaangażował się w działalność polityczną. Po upadku komunizmu przez lata zasiadał w Senacie, a w 2005 roku – zachęcony wysokimi sondażami w rankingach zaufania (ustępował jedynie ówczesnemu prezydentowi Aleksandrowi Kwaśniewskiemu) – wystartował w wyborach prezydenckich. Ostatecznie ustąpił na rzecz Donalda Tuska, ale gdy po przeprowadzonych w tamtym roku wyborach parlamentarnych powstał mniejszościowy rząd Prawa i Sprawiedliwości, zgodził się objąć tekę ministra zdrowia. Pełnił ją do końca 2007 roku, gdy w związku z porażką w przedterminowych wyborach parlamentarnych formacja Jarosława Kaczyńskiego straciła władzę.

„Efekt aureloli”