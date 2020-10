Polska elektrownia jądrowa, ale prywatna? Synthos rozmawia z PAA ws. przełomowej inwestycji

W październiku pojawiły się nowe informacje, które wpłynęły na Program Polskiej Energetyki Jądrowej. 19 października podpisano porozumienie między Polską i USA o współpracy w zakresie energetyki jądrowej (wcześniej podpisano podobne porozumienie), a sprawa budowy elektrowni jądrowej w kraju powróciła po kilku miesiącach ciszy na ten temat.

Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, zapowiedział kilka dni później, że Polska postara się, by wybrać technologię i partnera budowy siłowni jądrowej do końca 2021 roku. Tyle tylko, że to decyzje na poziomie centralnym, tymczasem w tematyce energii jądrowej sporo zadziało się także w sektorze prywatnym nad Wisłą.

Synthos i współpraca z GE w zakresie energetyki jądrowej

Chodzi o Grupę Synthos, należącą do najbogatszego Polaka Michała Sołowowa, która w październiku 2019 roku ogłosiła współpracę z koncernem GE Hitachi Nuclear Energy. Współpraca – informowano wówczas – ma zakończyć się wybudowaniem w ciągu dziesięciu lat reaktora jądrowego o mocy 300 MW i mocy cieplnej 870 MWt. Reaktor GE Hitachi to model BWRX-300, wciąż czekający na licencję.

To reaktor SMR (Small Modular Reactor, mały reaktor modułowy), z uproszczoną konstrukcją. Choć reaktor jest niewielki, to moc rzędu 300 megawatów pozwala – dla porównania – na zaspokojenie zapotrzebowania na prąd miasta liczącego około 100 tys. mieszkańców.

Synthos rozmawia z Państwową Agencją Atomistyki

Rok po ogłoszeniu współpracy z GE, Grupa Synthos ogłosiła kolejny krok. Synthos Green Energy S.A. przedstawiła Państwowej Agencji Atomistyki (PAA) propozycję „zakresu opinii ogólnej w sprawie rozwiązań organizacyjno-technicznych małego reaktora modułowego BWRX-300 firmy GE Hitachi Nuclear Energy (GEH)”.

To pierwszy krok spółki ku temu, by rozpocząć procedurę, jaką musi być poprzedzona budowa elektrowni atomowej w Polsce.

Na tym etapie inwestor chce uzyskać od polskiego regulatora opinię co do oczekiwanego przez PAA zakresu informacji na temat technologii, którą zamierza wykorzystać oraz organizacji procesu inwestycyjnego. (...). Spółka uzyskała od Państwowej Agencji Atomistyki informację, że pracę nad odpowiedzią rozpoczął już Departament Bezpieczeństwa Jądrowego – czytamy.

Plany budowy elektrowni jądrowej w Polsce

Jak podsumowała spółka, Synthos Green Energy poza nawiązaniem współpracy z GE Hitachi (partner strategiczny, odpowiedzialny za budowę reaktora), pracuje także z Exelon Generation (operator elektrowni jądrowych w USA) i fińskim Fortum Power and Heat Oy (projektuje i eksploatuje obiekty jądrowe).

Synthos w najnowszym komunikacie na temat postępu prac nad projektem elektrowni jądrowej nie podał żadnych terminów dotyczących inwestycji. Te może poznamy, jeżeli PAA wyda opinię ogólną.

