Premier nie będzie się tłumaczył z decyzji w sprawie neutralności klimatycznej. Sejm odrzucił wniosek opozycji

Posłowie opozycji chcieli poznać szczegóły decyzji rządu dotyczącej przyjęcia 2050 roku, jako daty granicznej osiągnięcia przez Polskę neutralności klimatycznej. Sejm wniosek odrzucił, ale nie obyło się bez niespodzianek.

Neutralność klimatyczna do 2050 roku. Premier nie będzie się tłumaczył

W porannym głosowaniu wzięło udział 437 posłów. Za przyjęciem wniosku zagłosowało 209, przeciw było 226, a dwoje się wstrzymało. Co ciekawe, za przyjęciem wniosku opozycji zagłosowała posłanka Małgorzata Janowska z PiS. Wniosek poparło także całe koło poselskie Kukiz15 oraz wszyscy głosujący przedstawiciele Konfederacji.

Jednomyślność w sprawie panowała w Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, Koalicji Polskiej i Polska 2050.

Awantura w Sejmie i Konwent Seniorów

Głosowanie odbyło się zaraz po przerwie spowodowanej zwołaniem przez marszałek Elżbietę Witek Konwentu Seniorów. Wcześniej w jednym z głosowań głosu nie oddało ponad 100 posłów, przez co PiS przegrało głosowanie w sprawie uzupełnienia porządku obrad o informację prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobro w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie dotyczącej Daniela Obajtka. Głosowanie zostało przegrane przez rządzących w stosunku 170 do 150 głosów, co wywołało głośne brawa w ławach opozycji.

