Solorz i Sołowow inwestują w elektrownię atomową w Pątnowie. Podpisano umowę

Dwóch miliarderów z czołowej trójki rankingu 100 najbogatszych Polaków Wprost wspólnie zainwestuje w energetykę atomową. ZE PAK należący do Zygmunta Solorza podpisały umowę o utworzeniu spółki celowej z austriackim MS Innovation Impulse GMBH. W procesie wezmą udział także Synthos, którego właścicielem jest Michał Sołowow, Argumenol Investment Company Limited, a dostawcą technologii będzie GE Hitachi. ZE PAK zakłada inwestycję w 4 do 6 reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy.

„Strony będą co do zasady, finansować działalności SPV, w częściach równych odpowiadających udziałowi w kapitale zakładowym, na każdym etapie działalności SPV, tj. zarówno na etapie prowadzenia, a następnie likwidacji działalności opartej na spalaniu węgla brunatnego, na etapie przygotowania terenu pod proces inwestycyjny, jak i na etapie procesu inwestycyjnego polegającego na budowie jednostek SMR. Strony będą również wspólnie eksploatowały jednostki” – podają w komunikacie.

Małe reaktory atomowe

W Pątnowie powstaną małe reaktory atomowe w technologii SMR. Pozwoli to spółce na stopniową rezygnację z aktywów węglowych.

„Intencją Stron jest zbycie lub wniesienie do spółki SPV aktywów, w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej w Elektrowni Pątnów, doprowadzenie do zakończenia obecnie prowadzonej działalności polegającej na produkcji energii z węgla brunatnego (z zachowaniem zobowiązań w tym zakresie), a następnie rozwijanie na bazie SPV projektu budowy i eksploatacji SMR” – czytamy w komunikacie. – Jest oczywiste, że w Polsce produkcja energii elektrycznej z węgla się nie opłaca. W świetle rosnących cen CO2 stała się to działalność ekonomicznie nierentowna – podkreślił w wywiadzie dla Dziennika Gazety Prawnej prezes ZE PAK – Piotr Woźny. Prezes mówił także, że spółka o atomie myśli już od 7-8 lat.

