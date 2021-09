Budowa Nord Stream 2 na ostatniej prostej. Szef MSZ Rosji: Zacznie działać za kilka dni

Pod koniec sierpnia tego roku pojawiły się doniesienia, że zbliża się koniec budowy Nord Stream 2. Jak informowano, zostało do ułożenia jedynie 11 kilometrów rur (cały gazociąg liczy 1230 kilometrów) i spekulowano, jak szybko dojdzie do uruchomienia przesyłu. Budowa trwała mimo nałożenia na rosyjskie spółki amerykańskich sankcji (najpierw je rozszerzono, potem cofnięto, a na koniec – nałożono nowe) i sprzeciwu Polski oraz państw bałtyckich.

Czytaj też:

Decyzja sądu nie wstrzyma budowy Nord Stream 2? „Die Welt”: Gazprom szykuje podstęp

Szef MSZ Rosji: Nord Stream 2 zacznie działać za kilka dni

Jak na razie wykonawcom nie udało się oddać gazociągu 23 sierpnia (był to jeden z terminów, o których pisała prasa). Wszystko wskazuje na to, że Nord Stream 2 zacznie działać jeszcze we wrześniu. Taki termin wynika z ostatniej wypowiedzi Sergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Federacji Rosyjskiej – donosi agencja Interfax.

6 września w Petersburgu Ławrow oznajmił: – Za kilka dni zostanie ukończony (gazociąg – red.) i zacznie działać.

Niewykluczone, że przez Nord Stream 2 gaz popłynie jeszcze 2021 roku. Prezes Gazpromu, Aleksiej Miller, mówił, że chciałby, aby jesienią zostały uruchomione pierwsze dostawy.

Czytaj też:

Straszny Putin ze strasznym Łukaszenką. I Ameryka z Bidenem. Wszystko, czego będziemy bać się tej jesieni