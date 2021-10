Nowy blok Elektrowni Turów znowu nie pracuje. Przesunięto termin prac naprawczych

Nowy, niedawno oddany do użytku blok Elektrowni Turów znowu nie pracuje. Blok o mocy 496 MW oddano do użytku w maju 2021 roku i po postoju został włączony ponownie do systemu elektroenergetycznego w nocy z 23 na 24 lipca. Wtedy wokół tej sytuacji narosło wiele plotek i niedomówień, ponieważ blok nie pracował w okresie wakacyjnym, tuż po oddaniu go, trzeba było go wyłączyć.

W październiku sytuacja się powtórzyła, o czym pisze we wtorek serwis TVN24 Biznes. Z informacji, które uzyskali dziennikarze od Polskiej Grupy Energetycznej, wynika, że blok w Elektrowni Turów, którą zawiaduje spółka-córka PGE, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, został wyłączony 4 października.

Nowy blok w Turowie znów wyłączony. Przesunięto terminy

Wstępnie blok miał być oddany do użytku 18 października, ale tak się nie stało. „Jednostka została wyłączona 4 października, w celu usunięcia zidentyfikowanych usterek w obszarze wentylatora spalin” – opisuje TVN24.

Rzeczniczka prasowa PGE Małgorzata Babska w odpowiedzi na pytania dziennikarzy przekazała: „Wszystkie przeprowadzane przez generalnego wykonawcę prace mają na celu dalszą, stabilną pracę nowej jednostki wytwórczej w Turowie”. Nowy termin zakończenia prac wyznaczono na 28 października.

Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem węglowym w Grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocześniejszą jednostką wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał krajowe aktywa węglowe – opisywała PGE po tym, jak nowy blok został uruchomiony.

