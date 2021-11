Monika Morawiecka, kuzynka premiera Mateusza Morawieckiego, odchodzi z PGE

Informację o odejściu Moniki Morawieckiej z Polskiej Grupy Energetycznej jako pierwszy podał serwis branżowy wnp.pl. Nowiną podzieliła się wcześniej jednak sama zainteresowana, która zamieściła na platformie Linkedin informację o zmianach w swoim zawodowym życiu.

Monika Morawiecka, prywatnie kuzynka premiera Mateusza Morawieckiego, spędziła w Polskiej Grupie Energetycznej 15 lat. W 2019 roku została prezesem PGE Baltica, które to stanowisko piastowała aż do dziś. Morawiecka chwali się w sieci swoimi osiągnięciami w tym zakresie, wskazując m.in., że w tym czasie zespół PGE Baltica powiększył się z 15 do 70 osób.

W ramach PGE Baltica Monika Morawiecka zajmowała się nadzorowaniem budowy pierwszych morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Jak przypomina serwis branżowy wnp.pl, przed rozpoczęciem prezesury w PGE Baltica, Morawiecka pełniła funkcję dyrektor Departamentu Strategii. Była tam odpowiedzialna za analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego PGE i długoterminowe plany rozwoju Grupy.

„W latach 2013-2018 była także członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej (PKEE), wiodącej organizacji sektora energetycznego w Polsce. Wcześniej pracowała m.in. w firmach doradczych, realizując różnorodne projekty w sektorze elektroenergetycznym, gazowym i ciepłowniczym” – przypomina wnp.pl.

Monika Morawiecka żegna się z Polską Grupą Energetyczną

„Spędziłam w PGE więcej czasu, niż kiedykolwiek myślałam, że spędzę u jednego pracodawcy. Byłam świadkiem transformacji, której nikt sobie nie wyobrażał” – pisze w oświadczeniu, które zamieściła na platformie Linkedin.

„Ta podróż nie byłaby możliwa bez wszystkich fantastycznych ludzi, których spotkałam po drodze. Miałam okazję uczyć się i współpracować z jednymi z najlepszych i najzdolniejszych, którym zawsze będę wdzięczna” – dodaje.

„Z ciężkim sercem was zostawiam was, ale wiem, że jesteście najlepsi (wy też to wiecie!) i dlatego uda wam się osiągnąć wszystkie cele, które wyznaczyliśmy i wiele więcej!” – zakończyła Morawiecka.

