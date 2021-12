Górnicy chcą podwyżek. PGG wszczyna spór zbiorowy

W środę 15 grudnia związki zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej złożyły pismo w sprawie wszczęcia sporu zbiorowego. Domagają się wypłaty rekompensaty za trzy miesiące „w związku ze zwiększonym wysiłkiem załóg górniczych PGG, aby dostarczyć do odbiorców dodatkowe ilości węgla wydobywanego w dni wolne od pracy” – napisali w piśmie do zarządu.

Związkowcy chcieli rozpocząć rozmowy w listopadzie

Ponadto zażądali, by na koniec 2021 roku pracownicy PGG zarabiali średnio 8200 zł brutto. W połowie listopada związkowcy wystąpili do zarządu PGG o rozpoczęcie „rozmów ze stroną społeczną na tematy pracownicze, ze szczególnym uwzględnieniem problemu regulacji płacowych dla pracowników zatrudnionych w PGG”. Zaproszenie do rozmów nie spotkało się z odzewem pracodawcy.



– Chcemy, żeby ludzie jeszcze przed świętami otrzymali dodatkowe wynagrodzenie. Oczekujemy również, ze wynagrodzenie w spółce wzrośnie od 1 stycznia 2022 roku. Liczymy na rozmowy z zarządem PGG jeszcze w tym tygodniu – przyznał w rozmowie z serwisem WNP Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80.

Polska Grupa Górnicza to największe przedsiębiorstwo górnicze w Europie i największy producent węgla kamiennego w UE. Spółka przejęła majątek i zobowiązania bankrutującej Kompanii Węglowej.

Czytaj też:

Przed nami droga zima. Ceny węgla biją rekordy