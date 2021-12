Tankowce z amerykańskim gazem zmierzają do Europy. Giełdy zareagowały zmianą cen

W środę z USA wypłynęło 10 tankowców, w ciągu kilkunastu godzin dołączyło do nich 5 kolejnych. To pokazuje, że amerykańscy dostawcy być może nie powiedzieli ostatniego słowa i mogą skierować do nas kolejne jednostki. Bloomberg informuje jeszcze o 11 dodatkowych tankowcach z LNG, których kierunek nie został ujawniony, ale wszystko wskazuje na to, że płyną do Europy. Jeden z nich, Minerva Chios, opuścił terminal eksportowy Sabine Pass LNG Cheniere Energy w Luizjanie w połowie listopada i płynął po Oceanie Indyjskim, a w zeszłym tygodniu został przekierowany do Europy.

Kryzysy energetyczne w Europie rozpoczął się po tym, jak Rosja zmniejszyła dostawy do zachodnich odbiorców, ale następnie szereg różnych zdarzeń dodatkowo zaognił i tak niełatwą sytuację. Grudzień okazał się wyjątkowo mroźny, więc zapotrzebowanie na gaz było większe niż w ostatnim miesiącu lat poprzednich. Kilka dni temu pracę wstrzymały reaktory jądrowe we Francji, a niska produkcja energii wiatrowej w Niemczech pogłębiła niedobory, które zmuszają kraje do korzystania z tradycyjnych źródeł energii (wzrosło również zużycie węgla).

Ceny gazu: rekordowe kontrakty na giełdzie holenderskiej

Bloomberg informuje, że spośród tankowców, których kierunek jest potwierdzony, po cztery mają dotrzeć do portów w Wielkiej Brytanii, Francji i Hiszpanii, a po jednym do Holandii, Gibraltaru i na Maltę. Informacja o zbliżającym się cennym ładunku spowodowała, że ustabilizowały się ceny na rynku gazu. Zeszły tydzień wyznaczył kolejne niepokojące rekordy: ceny kontraktów na gaz na styczeń na popularnej holenderskiej giełdzie TTF (które stanowią punkt odniesienia dla sprzedawców w całej Europie) wzrosły o ponad 70 proc. w ciągu niecałych dwóch tygodni, z tego ponad połowa tej podwyżki przypada na ostatni poniedziałek i wtorek.

