Jest porozumienie z górnikami. To były rozmowy ostatniej szansy

Związkowcy domagali się wartej w sumie 67 mln zł rekompensaty pieniężnej za przepracowane od września do grudnia zeszłego roku weekendy lub wypłaty jednorazowego świadczenia dla załogi. Chcą też wzrostu średniego wynagrodzenia brutto w spółce – z 7829 zł obecnie do 8200 zł.

Czwartkowe spotkanie dało nadzieję na porozumienie

W poprzednich tygodniach w kilku kopalniach odbyły się protestacyjne akcje ostrzegawcze i kolejowa wysyłka węgla była wstrzymana na 24 godziny.

W czwartek związkowcy spotkali się w Warszawie z wiceministrem aktywów Piotrem Pyzikiem. Po zakończeniu rozmów powiedział on, że obie strony wykazały wolę kompromisu, zaś w piątek możliwe jest zawarcie porozumienia. W podobnym tonie wypowiedział się Jacek Sasin. Na antenie Polsat News minister aktywów państwowych poinformował, iż osiągnięte zostało wstępne porozumienie. „Osiągnęliśmy wstępne porozumienie co do oczekiwań górników, oczekiwań płacowych, czyli dodatkowej nagrody i podwyżki wynagrodzeń od drugiego kwartału tego roku” – powiedział minister Sasin.

Pełen nadziei był również lider górniczej Solidarności Bogusław Hutek.

