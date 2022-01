Polska zapłaci fortunę za transformację energetyczną. Małecki z MAP: szalony pomysł Timmermansa

Wracam temat analizy, którą przygotowali ekonomiści banku Pekao. Wynika z niej, że koszty transformacji energetycznej w Polsce wyniosą aż o 300 mld euro. Co prawda całkowita kwota to ponad 527,5 miliarda, ale jest ona pomniejszona o prognozę wpływów z tytułu praw do emisji CO2, która wynosi 219,5 mld euro. Powodem ma być pakiet For for 55.

Fit for 55, czyli „Szalony plan Timmermansa”

Na pomyśle zaostrzenia polityki klimatycznej suchej nitki nie zostawił wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki, który skomentował sprawę na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

– Polska gospodarka i polskie rodziny nie są w stanie udźwignąć pomysłu Timmermansa i partii Donalda Tuska (pakietu Fit for 55 – przyp. red.). Raport banku Pekao jest miażdżący. Ten pakiet oznacza 2,4 bln zł dla gospodarki. Każda polska rodzina do 2030 roku będzie musiała znaleźć w portfelu 1,5 miliona złotych na ten szalony pomysł Fransa Timmermansa – powiedział wiceminister MAP.

Politycy koalicji rządzącej, w tym minister Anna Moskwa, zapowiadali, że rząd będzie starał się zablokować część z rozwiązań zawartych w nowym programie Unii Europejskiej.

– Zapewniam, że PiS nie zgodzi się na to, aby ścigać się o rolę prymusa w projekcie Timmermansa i Tuska kosztem polskich rodzin. Dopóki rządzi PiS nie będzie zgody na uderzanie w portfele Polaków – dodał. – W cenie prądu, 60 proc. to podatki unijne. Koszt produkcji prądu to jedynie 40 proc. – wylicza wiceminister.

Jacek Sasin: Liczby są porażające

11 stycznia, czyli zaraz po publikacji raportu, sprawę komentował wicepremier i szef resortu aktywów państwowych Jacek Sasin.

– Liczby są porażające. Raport przygotowany przez ekspertów z Banku Pekao SA potwierdza najgorsze nasze obawy. Jak na dłoni pokazuje, jaką cenę Polska będzie musiała zapłacić za pakiet Fit for 55 – powiedział Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”. – Ten koszt jest porażający, może sięgnąć nawet 2,4 bln zł do 2030 r. Jest to aż o 900 mld zł więcej wobec scenariusza redukcji emisji o 40 proc. – dodał minister aktywów państwowych.

