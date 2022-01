Polska zapłaciła Rosji 733 mld złotych. Bez transformacji energetycznej proces będzie trwał

Jak wynika z danych zebranych przez Forum Energii, Polska przez ostatnie 21 lat zapłaciła Rosji ponad 733 miliardy złotych. Chodzi o kontrakty na gaz ziemny, ropę naftową, a także import węgla kamiennego dla polskich elektrowni i elektrociepłowni, który wzrósł w tym czasie aż o 756 procent. Surowiec wydobywany w polskich kopalniach miał być bowiem zbyt słabej jakości, aby można go było używać w energetyce.

Konieczna transformacja energetyczna

Kwestie opłaty za gaz ziemny zmienią się diametralnie w momencie otwarcia gazociągu Baltic Pipe i gdy wygaśnie kontrakt jamalski, który niejako uzależnia Polskę od dostaw rosyjskiego gazu. Przedstawiciele rządu zapewniają, że rurociąg na dnie Bałtyku, a także gazoport w Świnoujściu pozwolą zabezpieczyć ponad 60 proc. polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Jednak zmiany w taksonomii Unii Europejskiej, która uznała elektrownie gazowe za ekologiczne źródło energii, a także plany transformacji wskazują, że dostawy błękitnego surowca prawdopodobnie będzie trzeba zwiększać.

Większy problem stanowi jednak węgiel kamienny. To od niego uzależniona jest polska energetyka jeszcze na długie lata. Co prawda powstają kolejne projekty farm wiatrowych, planowane są modernizacje bloków węglowych tak, aby były opalane gazem, a w perspektywie jest pierwsza polska elektrownia atomowa, ale to wszystko melodia przyszłości. Może to oznaczać, że Rosja będzie na nas zarabiała jeszcze długie lata.

„Nie ma wątpliwości, że wiele krajów na świecie, a przede wszystkim Rosja jest zainteresowanych tym, żeby Polska nie zmieniała się i nadal korzystała z węgla, ropy i gazu. Z ponad biliona złotych, które zapłaciliśmy w ostatnich 20 latach za paliwa kopalne 733 mld zł (nie licząc kosztu zakupu gazu) trafiło do wschodniego sąsiada” – czytamy w raporcie Forum Energii.

