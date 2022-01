„Proszę nakłonić kolegów z Niemiec czy Holandii, by zrezygnowali”. Premier zapytany, czy PiS poprze projekt PO

Na piątkowej konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki został zapytany, czy PiS poprze projekt Platformy Obywatelskiej dotyczący regulacji limitu cen gazu. Donald Tusk zapowiedział, że złoży go jako poprawki i zaangażuje do tego tylko Senat przy pominięciu Sejmu.

Morawiecki przypomniał o niedoszłej umowie z Gazpromem

Mateusz Morawiecki nie odpowiedział wprost na pytanie, a skoncentrował się na przypomnieniu, że gdy Donald Tusk był premierem, chciał podpisać umowę z Gazpromem na 25 lat. Obowiązywałaby do 2037 roku.

– Gdyby nie interwencja Komisji Europejskiej, rząd polski pewnie na niekorzystnych warunkach by podpisał tę umowę podpisał. Po drugie, robimy bardzo dużo, by manipulacje cenowe ze strony Rosji i błędy w dogmatycznej polityce klimatycznej UE, zamortyzować i zmniejszyć skutki dla społeczeństwa. Dlatego wprowadziliśmy obniżki podatku VAT i akcyzy na paliwa, energię elektryczną, ciepło systemowe i gaz – powiedział Morawiecki.

Przypomniał, że PiS przygotował własną propozycję, by obniżyć koszty, które obowiązują poza taryfą dla gospodarstw domowych. – Koszt dla budżetu przekracza 20 mld zł. Robimy to, by zmniejszyć negatywne skutki kryzysu gazowego, który został wywołany – dodał.

Morawiecki do Tuska: „Niech pan powstrzyma kolegów”

Na koniec zwrócił się bezpośrednio do Donalda Tuska.

– Niemcy z Rosją postanowiły zbudować drugą nitkę gazociągu północnego. Europejska Partia Ludowa bardzo to wspiera. Jest pan jej przewodniczącym, proszę coś z tym zrobić – powiedział. – Proszę nakłonić kolegów z Niemiec czy Holandii, by zrezygnowali z tego szkodliwego projektu.

Podsumował, że to „walka z przyczynami i skutkami jednocześnie”.

