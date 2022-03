Putin zmienia zdanie co do płatności za gaz

W środę wieczorem odbyła się rozmowa telefoniczna pomiędzy prezydentem Rosji a kanclerzem Niemiec. Już wcześniej media informowały, że tematem rozmowy będzie kwestia płatności za gaz. Putin informował wcześniej, że Rosja będzie przyjmować opłaty za gaz eksportowany do Europy tylko w rublach.

Nie będzie opłat w rublach za rosyjski gaz

Według AFP w trakcie rozmowy z Schulzem Putin zmienił zdanie i zgodził się przyjmować płatności także w euro. Początkowo wszystkie opłaty wnoszone od 1 kwietnia miały być już opłacane w rublach.

Decyzją Putina z początku tygodnia wszystkie kraje, które uznał za nieprzyjazne Rosji, miały płacić za gaz w rublach. Ten ruch miał na celu zwiększenie wartości spadającej rosyjskiej waluty, która straciła już ponad 20 procent od początku rosyjskiej wojny w Ukrainie.

Już dzień po ogłoszeniu rosyjskich oczekiwań negatywnie odniósł się do nich prezes PGNiG, który powiedział, że Polska będzie płacić tak, jak zostało to zapisane w kontrakcie. To zdanie podzieliła Komisja Europejska, która stwierdziła, że niemożliwa jest zmiana sposobu płatności w czasie trwania kontraktu.

