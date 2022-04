Zakaz wwozu rosyjskiego węgla zjednoczył polityków. Senat może nie wnieść poprawek

W piątek Sejm poparł przepisy wprowadzające zakaz wwozu do Polski i tranzytu węgla z Federacji Rosyjskiej oraz kontrolowanych przez separatystów obwodów ługańskiego i donieckiego na Ukrainie. Za ustawą o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego głosowało 445 posłów, nikt nie był przeciwny, a 11 wstrzymało się od głosu.

W uzasadnieniu wskazywano, że ograniczanie importu węgla z Federacji Rosyjskiej spowoduje zwiększenie wydobycia w Polsce oraz zwiększenie importu z pozostałych kierunków, takich jak: Australia, Kolumbia, Stany Zjednoczone. W uzasadnieniu przypomniano, że polski sektor elektroenergetyczny jest niezależny od dostaw węgla importowanego. Dla pozostałych sektorów gospodarki możliwe jest przekierowanie dostaw na inne kierunki.

W głosowaniu nad ustawą zapanowała wyjątkowa ponadpartyjna zgoda, więc istnieje też przekonanie, że jak najszybciej powinna się znaleźć na biurku prezydenta. Jeśli rzeczywiście Senat nie wniesie żadnych poprawek, nie trzeba będzie zwoływać dodatkowego posiedzenia Sejmu, by się nimi zajął.

Polska kupiła od Rosji aż 8 mln ton węgla

W 2021 r. z Rosji do Polski zaimportowano około 8 mln ton węgla energetycznego, co oznacza spadek o 1,1 mln ton w porównaniu z 2020 r. i o 2,5 mln ton mniej w porównaniu do 2019 r. Węgiel z Rosji importowany jest przede wszystkim przez podmioty prywatne. Wykorzystywany jest na zaspokojenie potrzeb gospodarstw domowych, prywatnych przedsiębiorstw (np. zakładów przetwórczych, producentów warzyw itd.) oraz małych ciepłowni. Import węgla energetycznego (w mln t) w 2021 r.: Rosja – 8,03, Kolumbia – 0,6, Kazachstan – 0,51, inne – 0,11, USA – 0,08.

Zakaz wwozu rosyjskiego węgla do Polski (obejmuje zarówno zakupy docelowe, jak i tranzyt) zacznie obowiązywać szybciej niż regulacje w Unii Europejskiej. Wprawdzie Unia również wprowadziła zakaz, ale zacznie obowiązywać dopiero po czterech miesiącach. Jak zauważył w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” poseł PiS Paweł Hreniak, „dajemy dobry przykład, jak przyzwoite państwa powinny się zachować wobec Federacji Rosyjskiej”.

