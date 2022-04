Daniel Obajtek w radzie nadzorczej spółki Energa

19 kwietnia spółka Energa poinformowała w komunikacie, że Daniel Obajtek został powołany do Rady Nadzorczej Spółki VI wspólnej kadencji. Daniel Obajtek został wybrany do rady nadzorczej przez PKN Orlen, który jest większościowym akcjonariuszem Energi.

Daniel Obajtek, zanim został prezesem zarządu oraz dyrektorem generalnym PKN Orlen pełnił funkcję prezesa zarządu Grupy Energa od 2017 do 2018. W komunikacje zaznaczono też, że Daniel Obajtek doprowadził do przejęcia kapitałowego Grupy Energa oraz prowadzi proces fuzji z Grupą Lotos i PGNiG, co ma doprowadzić do powstania koncernu multipaliwowego w Polsce.

W komunikacie Energii dodano, że Daniel Obajtek rozpoczął również największą w Europie inwestycję petrochemiczną – budowę nowego kompleksu Olefin w Płocku szacowanego na ok. 13,5 mld zł oraz stworzył Centrum Badawczo-Rozwojowe w Płocku.

Grupa Energa zajmuje się wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej. Odpowiada za dostawy prądu do 17 proc. odbiorców w Polsce. Do Energi należy także elektrownia w Ostrołęce, która jest największym producentem energii elektrycznej i cieplnej w południowo-wschodniej Polsce.

Członek Zarządu Energi odchodzi

Kilka godzin przed ogłoszeniem powołania Daniela Obajtka do rady nadzorczej spółka poinformowała o rezygnacji Marka Kasickiego z funkcji Wiceprezesa Zarządu ds. Finansowych oraz z członkostwa w Zarządzie Spółki. Oświadczenie zostało złożone bez podania przyczyny.

