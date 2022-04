Coraz bliżej połączenia Orlenu i Lotosu. Trwają negocjacje zasad zatrudnienia

Prawdopodobnie w połowie roku dojdzie do połączenia PKN Orlen i Lotosu. – Przeszliśmy już to co jest najgorsze. Mamy strukturę transakcji, mamy decyzję komisji, strukturę i partnerów w warunkach zaradczych i nie możemy tego procesu przedłużać. Zrobimy wszystko, żeby to się stało w połowie roku. To bardzo ważne w przypadku naszych procesów inwestycyjnych i w przypadku naszych partnerów, zwłaszcza SaudiAramco – mówił Daniel Obajtek na antenie Radia Gdańsk na początku lutego tego roku.

Wynegocjowano 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia

Dogrywane są różne praktyczne kwestie związane z połączeniem. W czwartek w Warszawie odbyła się kolejna tura negocjacji PKN Orlen i Zarządu Grupy Lotos ze stroną społeczną. „W toku rozmów udało się poprzez parafowanie potwierdzić stan negocjacji. Zwiera on zapisy porozumienia zabezpieczającego prawa pracowników Grupy Lotos, którzy po połączeniu struktur obu przedsiębiorstw staną się pracownikami PKN Orlen” – czytamy w komunikacie.

Podczas spotkania stronom udało się ustalić wstępną treść zapisów porozumienia. Znalazł się w nich przede wszystkim 48-miesięczny okres obowiązywania gwarancji zatrudnienia oraz 24-miesięczny okres utrzymania dotychczasowych warunków pracy i płacy, w tym w szczególności miejsca świadczenia pracy. Przyszły pracodawca zobowiązał się również m.in. do zapewnienia finansowania pakietu medycznego na zasadach dotychczasowych lub nie mniej korzystnych niż obecnie. To samo dotyczy zapewnienia ubezpieczenia grupowego na życie oraz finansowania ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

Czytaj też:

Fuzja Orlenu z Lotosem. Fala krytyki oparta na niedopowiedzeniach