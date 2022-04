KGHM podpisał list intencyjny na budowę mały reaktorów jądrowych. Podano datę realizacji

Znamy coraz więcej szczegółów dotyczących rozwoju technologii małych reaktorów jądrowych (SMR). KGHM Polska Miedź, Tauron Energia i amerykańska spółka NuScale podpisały list intencyjny w sprawie prac badawczo-rozwojowych w tym zakresie.

Pierwszy reaktor SMR do 2030 roku

Reaktory, które mają powstać na rzecz zasilania przemysłu, będą gotowe do końca 2030 roku – uważa prezes KGHM Polska Miedź SA. – Myślimy o latach 2029-2030, jeśli chodzi o działający reaktor – powiedział Marcin Chludziński. Obecnie trwa proces wyboru lokalizacji i przygotowywania prawa, które pozwoli na wybudowanie tego typu instalacji. – Szukamy lokalizacji, które po pierwsze spełnią kryteria prawne – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński podczas uroczystości podpisania listu intencyjnego z Tauronem Polską Energią. Chodzi m.in. o kryteria środowiskowe i wyznaczone przez Polską Agencję Atomistyki.

– W tym roku planujemy doprowadzić do wyboru podstawowych lokalizacji – podsumował szef miedziowego giganta. Przypomniał, że KGHM w tym roku składa raport do PAA i zamierza przeprowadzić studium lokalizacyjne. Chce też, by powstało centrum szkoleniowe i centrum symulacji. – Centrum kompetencyjne zamierzamy posadowić na Dolnym Śląsku. Chcemy, żeby było otwarte dla różnych ośrodków akademickich – powiedział także Chludziński.

W lutym br. KGHM Polska Miedź podpisał umowę z NuScale Power w sprawie rozpoczęcia prac nad wdrożeniem zaawansowanych małych reaktorów modułowych (SMR) w Polsce. KGHM liczy na uruchomienie pierwszych reaktorów do 2029 roku.

