Rząd zmienia narrację w sprawie OZE. Mocna deklaracja premiera w obecności szefowej KE

Podczas spotkania prezydenta Andrzeja Dudy, przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von der Leyen i premiera Mateusza Morawieckiego, z ust szefa polskiego rządu padły bardzo stanowcze słowa o konieczności inwestowania w Odnawialne Źródła Energii. Wcześniej tak mocne deklaracje raczej nie padały.

– Wszelkie zmiany, które będą związane z KPO wiążą się z poprawą klimatu. Jednym z głównych tematów jest transformacja energetyczna. Wszystko, co będzie w tym pomagało, czyli również samochody o mniejszych spalaniu, będą miały preferencje – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Dudą i szefową KE.

Polska chce się uniezależnić od dostaw ropy naftowej i gazu

Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do pytania o jeden z kamieni milowych w Krajowym Programie Odbudowy. Chodziło o ewentualne dodatkowe podatki nakładane na samochody, które przekraczają normy emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Odpowiedź jednak szybko przerodziła się w dość mocną deklarację premiera.

– Nie ma tutaj obawy, że nastąpi jakaś podwyżka podatków, bo nie o to chodzi w tej zasadzie. Chodzi o to, aby promować wszystko, co wiąże się z efektywnością energetyczną, ochroną klimatu. Dla Polski najważniejsze jest, aby jak najszybciej odciąć się od rosyjskich ropy i gazu i na odcięciu się od ropy i gazu w ogóle. Nie chcemy płacić bowiem z te surowce z innych części świata. Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii jest naszym żywotnym interesem z punktu widzenia strategii państwa i interesem politycznym – powiedział szef rządu.

