Czechy zainwestują w rozbudowę gazoportu w Świnoujściu. Chcą przyłączyć się do dostaw LNG

Podpisanie umowy o współpracy w sprawie obronności, a także porozumienia w sprawie połączeń transportowych, łączących polskie porty z Czechami. Pierwsze rozmowy na ten temat miały miejsce, gdy premier Petr Fiala był z wizytą w Warszawie. To wtedy padły deklaracje o tym, że Czechy chcą zainwestować swoje środki w rozbudowę gazoportu w Świnoujściu.

Czechy zainwestują w rozbudowę gazoportu w Świnoujściu

Czesi chcą bowiem dzięki temu mieć dostęp do dostaw skroplonego gazu LNG. – Zaproponowałem zwiększenie przepustowość terminali LNG, które Polska chce zbudować, bo chcielibyśmy część tych dostaw otrzymać. Złożyliśmy taką ofertę Polsce – powiedział podczas swojej wizyty w Warszawie 29 kwietnia premier Czech Petr Fiala. – Jeśli chodzi o termin, to jest to kwestia kilku najbliższych lat, kiedy Polska będzie gotowa dobudować nowe terminale i zwiększyć ich przepustowość. Jesteśmy bardzo zainteresowaniu i będziemy rozmawiać w kwestii harmonogramu – dodał.

– Jesteśmy w ponad 90 proc. uzależnieni od dostaw gazu z Rosji, chcemy się uniezależnić, ale potrzebujemy pomocy innych krajów. Tutaj pomóc może Polska. Postanowiliśmy otworzyć na temat nowego gazociągu Stork 2. Ten temat został z naszej winy nieco zapomniany – mówił także premier Czech Petr Fiala. Trwająca już rozbudowa gazoportu w Świnoujściu pozwoli na przyjmowanie dwóch gazowców, ich rozładunek i regazyfikację dostawy jednocześnie. Obecne do portu przypływają gazowce ze Stanów Zjednoczonych i Kataru.

W spotkaniu, które obyło się 3 czerwca szefowie rządów rozmawiali o dalszych krokach w tym kierunku. Premier Czech przyznał, że przez lata jego kraj był za bardzo zależny od rosyjskich surowców i teraz musi to zmienić.

Współpraca w rozwój obronności i infrastruktury

– Nasze kraje, kraje Europy Centralnej, były często rozgrywane przez innych, ponieważ byliśmy być może za mało przezorni i mieliśmy za małą wyobraźnię, aby przezwyciężyć drobne różnice zdań. Tak było przez dziesięciolecia. Dzisiaj jest inaczej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Polska i Czechy będą współpracować także w dziedzinie obronności i rozwoju infrastruktury. Umowy podpisali ministrowie z odpowiadających resortów ze strony czeskiej. Polskę reprezentowali minister Mariusz Błaszczak i Andrzej Adamczyk.

– Chodzi o rozbudowę połączeń komunikacyjnych między Polską a Czechami. Głównie o połączenie z polskimi portami za pomocą niskoemisyjnej kolei. Obecnie są one niewystarczające. Musimy posypać głowę popiołem. Stan dróg jest u nas gorszy, niż w Polsce – powiedział premier Petr Fiala. Główne połączenie ma zostać zrealizowane do 2027 roku.

– Co do współpracy wojskowej to kwestia zakupów. Razem możemy kupować taniej i więcej – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Czytaj też:

Czesi chcą zainwestować w gazoport w Świnoujściu. Premier Czech zdradził szczegóły