Uruchomienie Baltic Pipe nie zmienia faktu, że w tym roku może zabraknąć gazu

Nadal nie wiadomo, ile gazu trafi z Norwegii do Polski, a nawet co konkretnie osiągnęło PGNiG – pisze „Rzeczpospolita”. Po odcięciu nas od złóż rosyjskich jego rola jest nieoceniona, ale w pierwszych miesiącach działalności nie będzie w stanie zrekompensować tych strat. W tym roku z kierunku wschodniego mamy deficyt gazu na poziomie 7 mld m sześc. (otrzymaliśmy 3 mld m sześc. gazu zamiast spodziewanych 10,2 mld).

Pierwsze miesiące na ćwierć gwizdka

Gaz z Norwegii ma zacząć płynąć 1 października. W pierwszych miesiącach osiągnie moce na poziomie 2–3 mld m sześc. rocznie, a dopiero z początkiem roku dojdzie do docelowych 10 mld m sześc. Tym samym w tym roku otrzymamy przez Baltic Pipe nie więcej niż 0,75 mld m sześc. gazu, co nijak się nie bilansuje. Uprawdopodabnia to scenariusz, w którym w najbliższym sezonie grzewczym zabraknie i węgla, i gazu.

„Rz” zwraca też uwagę na atmosferę polityczną wokół Baltic Pipe. Kilka dni temu z funkcji pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej został odwołany Piotr Naimski, który był architektem polskiej części inwestycji i doskonale ją znał. Oficjalny przekaz jest taki, że rząd chce zmienić format działania pełnomocnika. Nieoficjalnie zaś mówi się, że odwołanie Naimskiego, którego w komentarzu po dymisji nie mógł się nachwalić nawet Mateusz Morawiecki, który sam go zwolnił, to ukłon w stronę Daniela Obajtka i sygnał, że rząd w pierwszej kolejności opowiadać się będzie za nim. Piotr Naimski krytykował połączenie Orlenu i Lotosu, które obecnie jest oczkiem w głowie Obajtka. Wcześniej negatywnie na ten temat wypowiadał się prezes PGNiG Piotr Woźniak, który również dość gwałtownie stracił stanowisko w 2020 roku.

Czytaj też:

PGNiG zwiększyła wydobycie gazu. To odpowiedź na ruch Rosji