Jest wzór wniosku o dodatek węglowy. Został ostatni krok

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt rozporządzenia, który zawiera wzór wniosku o dodatek węglowy.

Jak wypełnić wniosek o dodatek węglowy?

We wniosku należy wpisać dane identyfikujące wnioskodawcę (imię, nazwisko, PESEL, dane dokumentu potwierdzającego tożsamość) i jego gospodarstwo domowe. Gmina będzie weryfikowała, czy członkowie jednego gospodarstwa nie złożyli kilku wniosków – 3 tys. zł to dodatek przeznaczony nie na jedną osobę, a całe gospodarstwo.

We wniosku należy wskazać także numer rachunku bankowego, na który ma zostać przekazana kwota dodatku.

Dla kogo dodatek węglowy?

Dodatek przysługiwać będzie gospodarstwu domowemu, w którym głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Ten sposób ogrzewania musiał wcześniej zostać zgłoszony w deklaracji do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Termin składania wniosków upłynął z końcem czerwca, ale nawet minister Waldemar Buda zapowiedział, że można je składać do końca wakacji bez konsekwencji.

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać do 30 listopada 2022 r., a gmina w ciągu maksymalnie miesiąca wypłaci 3 tys. zł.

Senatorowie chcieli rozszerzyć dodatek węglowy

Kilka dni temu Sejm odrzucił głosami posłów Zjednoczonej Prawicy zmiany, które do ustawy o dodatku węglowym wprowadzili w czwartek senatorowie. Senat rozszerzył dodatek węglowy, a właściwie zmienił go na dodatek energetyczny w wysokości 3 tys. zł, który przysługiwać miał każdemu gospodarstwu domowemu niezależnie od tego, z jakich źródeł ciepła korzysta.

Posłowie już po głosowaniu w Senacie zapowiadali, że zmiany nadane ustawie przez Senatorów są nie do utrzymania, gdyż będą zbyt dużo kosztowały. Dodatek tylko dla ogrzewających węglem to koszt 11,5 mld złotych, ale po rozszerzeniu rozwiązania koszt rośnie do niemal 50 mld złotych. Kwota ta stanowi 1/10 całego rocznego budżetu państwa.

