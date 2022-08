Minister Moskwa zapowiada więcej węgla, dodatki osłonowe i przedłużenie tarczy antyinflacyjnej

„Tarcza antyinflacyjna, a więc obniżenie podatku VAT i akcyzy, będzie wydłużana” – zapewniła w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Odniosła się ona także do kwestii dostaw węgla, które nadal są jednym z najważniejszych priorytetów rządu.

Dodatek także dla osób, które nie ogrzewają się węglem

Poza ustawą, która wprowadza dodatek węglowy, rząd przygotował także rozwiązanie, które ma zapewnić dopłaty dla gospodarstw domowych, korzystających z pieców na inne paliwo.

„W ostatnich dniach Sejm przyjął ustawę, która wydłuża obowiązek przedłożenia cen gazu do zatwierdzenia przez organ regulacji energetyki do 2027 r. Przygotowaliśmy też kompleksowe rozwiązanie, które będzie pomocą dla tych wszystkich, którzy wsparcia, jeżeli chodzi o ciepło, potrzebują. Tych, którzy mogliby doświadczyć podwyżek w wyniku wzrostu cen surowca, m.in. węgla, pelletu, gazu LPG i pozostałych surowców. Ale także to wsparcie dla wszystkich, którzy mają ciepło ze zbiorczych systemów, np. z ciepłowni” – tłumaczyła dla „Rz” minister Anna Moskwa.

Minister przypomniała także, że termin na składanie wniosków o wypłatę dodatku węglowego upływa 30 listopada 2022 r. Po tym czasie gmina, do której wpłynął wniosek, będzie miała miesiąc na wypłatę środków dla gospodarstwa domowego.

Nawet 17 milionów ton węgla z importu

Minister poinformowała także, że rząd szacuje, że w przypadku ciężkiej zimy, do Polski może trafić w tym roku nawet 17 milionów ton węgla z importu. Zapewniła jednocześnie, że polskie porty są na to przygotowane. „Podejmują aktualni działania, aby zmaksymalizować swój potencjał przeładunkowy” – powiedziała.

