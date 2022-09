Ważna rozmowa premiera Morawieckiego. „W Polsce konieczny jest rozwój energetyki jądrowej”

W niedzielę po południu Mateusz Morawiecki przekazał, że odbył rozmowę z wiceprezydent Stanów Zjednoczonych. Z komunikatu premiera wynika, że poruszył z przedstawicielką administracji Joe Bidena wiele kwestii gospodarczych. W trakcie rozmowy pojawił się także temat kolejnego wsparcia dla Ukrainy walczącej z Rosją.

„Odbyłem rozmowę z wiceprezydent Kamalą Harris m. in. o dalszych mechanizmach wsparcia dla Ukrainy, o problemach w sektorze energetycznym na świecie, który ma wpływ na inflację w wielu krajach” – relacjonował premier Morawiecki. „W Polsce konieczny jest rozwój energetyki jądrowej” – zaznaczył szef rządu.

O szczegółach rozmowy premier mówił dzień później. – Chcemy w najbliższych kilkunastu latach, do roku 2040, osiągnąć poziom co najmniej 6 reaktorów. Chcemy współpracować bardzo blisko z naszymi partnerami. Do tej pory bardzo daleko rozwinęliśmy naszą współpracę z partnerami amerykańskimi – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas spotkania z dziennikarzami w poniedziałek. Podkreślił jednak, że wcześniej rozmawiał także z Francuzami i Koreańczykami. – To jednolita koncepcja i niesprzeczne ze sobą rozmowy. Chcemy przyspieszyć, bo widzimy, jak gruzach legła rosyjsko-niemiecka koncepcja energetyki gazowej – zaznaczył premier.

Z kim Polska zbuduje elektrownię jądrową?

Problemy w sektorze energetycznym to efekt wojny w Ukrainie, sankcji nakładanych na Rosję i konieczności uniezależniania się od rosyjskich surowców. Wiele krajów musi szukać alternatywy dla rosyjskiego węgla, ropy i gazu. Rząd Polski patrzy m.in. w kierunku atomu i eksportuje węgiel, by zabezpieczyć odbiorców indywidualnych i przemysłowych na nadchodzący sezon.

Polska nie wybrała jeszcze partnera technologicznego do budowy pierwszej w kraju elektrowni jądrowej. W grze są amerykański Westinghouse, południowokoreańskie KHNP i francuski EDF. O energetyce premier Morawiecki rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem podczas jego niedawnej wizyty we Francji. Szef rządu spotykał się także z przedstawicielami biznesu znad Sekwany.

Polacy są gotowi na atom

Z badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Klimatu i Środowiska w listopadzie 2021 r. wynika, że 74 proc. ankietowanych wyraża poparcie dla elektrowni jądrowych w naszym kraju a 20 proc. jest przeciwnego zdania. W porównaniu do 2020 r. odnotowano wzrost zwolenników tego typu inwestycji o 11 proc.

Co ciekawe, większość badanych (58 proc. jest gotowych zaakceptować elektrownię atomową w bezpośredniej okolicy swojego miejsca zamieszkania. 39 proc. wyraża sprzeciw wobec tego rozwiązania. Liczba zwolenników budowy elektrowni jądrowej w sąsiedztwie wzrosła o 12 proc. w porównaniu do roku poprzedniego.

Czytaj też:

„Polski atom” coraz bliżej. KGHM złożył wniosek o zgodę na małe reaktory modułowe