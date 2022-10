Obajtek o terminie połączenia Orlenu z PGNiG. To kwestia tygodni

Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek pytany był w RMF FM o zagrożenia, jakie w kolejnych miesiącach mogą dotknąć Orlen, a w konsekwencji konsumentów. Odpowiedział, że jednym z podstawowych niebezpieczeństw są rosnące ceny gazu i w tym kontekście pomoże nam to, że wkrótce dojdzie do skutku połączenie Orlenu z PGNiG. Dodał, że należy się cieszyć, że procesy fuzji (choćby sierpniowej z Lotosem) rozpoczęły się już cztery lata temu.

Połączenie możliwe w listopadzie

– Na przykładzie PGNiG widać, że takie połączenie jest bardzo ważne. W momencie, gdy jesteśmy multienergetyczną spółką, mamy innych partnerów do robienia biznesu. Kwestie współpracy choćby z norweską firmą Equinor (dawny Statoil) – ta firma patrzy nie pod kątem PGNiG, ale na zbilansowany koncern, z którym może robić biznesy – mówił Obajtek.

Prowadzący rozmowę dopytał, kiedy w takim razie może nastąpić fuzja Orlenu z PGNiG.

– Uważam, ze to dosłownie parę tygodni. Walne Orlenu mamy za sobą, 10 (października – red.) Walne PGNiG i pozostaje kwestia rejestracji. Chciałbym, żeby to nastąpiło na początku listopada, żebyśmy byli już połączonym koncernem. To ważne dla naszej całej gospodarki. Ceny gazu bardzo wahają się na rynkach, w związku z tym łączymy się. Mając inne filary działalności, możemy zwiększać kwoty, które trzeba niejednokrotnie zwiększać. Gdy ceny gazu idą do góry, trzeba zwiększać ilość kapitału do obrotu – zapowiadał prezes Orlenu.

Doprecyzował, że będzie to przejęcie poprzez połączenie, a firmą przejmującą jest PKN Orlen.

Obajtek nie udzielił odpowiedzi na pytanie, którą spółkę w następnej kolejności będzie chciał przejąć Orlen, powiedział tylko, że „taka duża spółka zawsze musi myśleć o inwestycjach i akwizycjach”.

– Patrzymy na rynki, analizujemy nasze możliwości – odparł.

Obajtek o podatku od nadmiarowych zysków

Prowadzący rozmowę Krzysztof Berenda zapytał także swojego gościa o zapowiadany przez Jacka Sasina podatek od nadmiarowych zysków.

– Te firmy, które mają nadmiarowe zyski powinny być w tym zakresie opodatkowane. Jeśli jakakolwiek firma wykorzystuje sytuację na rynku, powinna być opodatkowana od nadmiarowych zysków – mówił Obajtek.

Stwierdził jednak, że danina nie będzie dotyczyła Orlenu. – W 2016 roku przychód Orlenu 80 mld zł, zysk brutto 8,7 proc. W 2022 pierwszym półroczu przychód 104 mld zł, zysk brutto ok. 8 proc. W związku z tym jak można mówić o nadmiarowym zysku w przypadku Orlenu? – pytał.

Zapytany o to, czy Jacek Sasin wycofa się z pomysłu dodatkowego podatku, Obajtek powiedział: Rozmawiamy bardzo często z panem premierem i pan premier generalnie nie zamiaru wycofywać się.

- W tym roku szacujemy, że do budżetu państwa wpłacimy w daninach ok. 44 mld zł. Również wypłacamy dywidendę, w tym roku wypłaciliśmy 1,5 mld zł. Ale też inwestujemy ok. 15 mld zł w energetykę niskoemisyjną, rozwój detalu, rozwój petrochemii, modernizację petrochemii, nawet inwestujemy w kwestię biometanownii – mówił. W przyszłym roku Orlen planuje też wydać 24 mld zł na inwestycje.

- Przez 5 lat wydaliśmy na inwestycje 40 mld zł, a Orlen osiągnął zysku 30 mld zł. Inwestujemy w Polaków – mówił.

