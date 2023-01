Orlen ze zgodą na część inwestycji Baltic Power, czyli ogromnej farmy wiatrowej na Bałtyku

Baltic Power – spółka z Grupy PKN Orlen – uzyskał pierwsze z kilku niezbędnych pozwoleń na budowę dla projektu morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW, jednocześnie pierwsze w ogóle tego typu pozwolenie wydane dla projektu offshore wind realizowanego w Polsce, poinformował prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

Baltic Power ze zgodą na budowę

"Nasza morska farma wiatrowa Baltic Power uzyskała dzisiaj pierwsze z wymaganych pozwoleń na budowę dla lądowej części inwestycji. To pierwsza tego typu decyzja wydana dla projektów Offshore Wind w Polsce, przybliżająca Grupę Orlen do rozpoczęcia inwestycji w 2024 roku" – napisał Obajtek na swoim profilu na Twitterze.

Budowa morskiej farmy wiatrowej Baltic Power o mocy do 1,2 GW to przedsięwzięcie realizowane przez PKN Orlen w partnerstwie z kanadyjską spółką Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Choczewo hubem energetycznym

Gmina Choczewo już niedługo stanie się prawdziwym hubem energetycznym Polski. To w tym miejscu znajdzie się przyłączenie wspomnianej farmy Baltic Power o mocy 1,2 MW, ale także tutaj powstanie pierwsza polska elektrownia jądrowa. To właśnie okolice Łeby będą więc strategicznie ważne dla polskiego systemu energetycznego między 2024 a 2033 rokiem.

Lokalizacja Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo jest niemal pewnym wyborem jeśli chodzi o elektrownię, która powstanie przy współpracy z amerykańskim dostawcą technologii, firmą Westinghouse.

