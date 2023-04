Francja wsparła interesy Rosatomu. Trwają rozmowy o 11. pakiecie sankcji

W Luksemburgu trwa posiedzenie unijnych ministrów spraw zagranicznych. Tematem jest jedenasty już pakiet sankcji, które Unia Europejska może nałożyć na Rosję. Polsce i krajom bałtyckim zależy na wprowadzeniu zakazu importu ropy naftowej z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Zakaz mógłby zostać rozszerzony o naczepy zarejestrowane na terenie Rosji.

11. pakiet sankcji. Co jest na stole?

Unia Europejska rozważa wprowadzenie pełnego zakazu eksportu unijnych samochodów. Obecnie nie wolno eksportować tylko aut luksusowych o wartości powyżej 50 tys. euro, ale tańsze samochody „jadą” do Rosji bez ograniczeń.

Firmy sprowadzające stal i wyroby z niej będą musiały udowodnić, że nie została wyprodukowana z komponentów z Rosji. Podobne przepisy będą dotyczyć drewna i produktów z drewna.

Statki, które wyłączają system śledzenia ruchu, nie będą miały wstępu do unijnych portów. Rozszerzony ma zostać zakaz tranzytu przez Rosję zaawansowanych technologii i części używanych w przemyśle lotniczym. Do tej pory taki zakaz obejmował tylko towary o charakterze cywilnym, które można wykorzystywać do celów wojskowych.

Sankcje na Rosję. Francja opowiedziała się za interesem Rosatomu

Czy uda się przegłosować te propozycje? Jak ustaliła brukselska korespondentka RMF FM, polski postulat dotyczący zakazu importu ropy z Rosji północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń spotkał się ze sprzeciwem Niemiec.

Z kolei krytykując nałożenie sankcji w dziedzinie energetyki jądrowej, Francja otwarcie podjęła się obrony Rosatomu. Do tej pory sprzeciwiały się temu otwarcie Węgry i Bułgaria, uzasadniające, że są uzależnione od rosyjskiej technologii. Polska i kraje bałtyckie wyszły z inicjatywą przyznania im okresu przejściowego. Jednak sprzeciw Francji blokuje takie rozwiązanie.

Decyzja o kształcie 11. pakietu sankcji powinna zostać przedstawiona przez Komisję Europejską w tym tygodniu. Po tym przyjdzie czas na rokowania międzypaństwowe.

