Węgiel to gwarancja bezpieczeństwa? Okazuje się, że to mit

Przez lata słyszeliśmy od polityków, że węgiel daje Polsce bezpieczeństwo energetyczne i dlatego należy utrzymywać górnictwo, nawet jeśli kosztuje to miliardy złotych. Okazuje się, że nie ma takiego prostego przełożenia i jasno pokazuje to Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego przygotowany przez analityków Instytutu Jagiellońskiego (IJ). Określa on poziom bezpieczeństwa energetycznego danego kraju.

Bezpieczeństwo energetyczne. Polska wypada słabo

Według zebranych danych za 2022 r. na czele zestawienia są Kanada, Australia i Norwegia. Polska zajęła 33. lokatę w gronie 45 państw, których sytuacja została zbadana. W badaniu pominięto Rosję.

Indeks Bezpieczeństwa Energetycznego opiera się na trzech filarach. „Po pierwsze, to filar strukturalny, w ramach którego analitycy badają, na ile zapotrzebowanie na dany nośnik energii jest zaspokajane przez krajową produkcję tego nośnika. Po drugie, filar tzw. "odpornościowy", który ma pozwolić sprawdzić, na ile gospodarka danego kraju jest obciążona kosztami importu nośników energii. Po trzecie, indeks bierze pod uwagę filar konsumencki, przedstawiając udział opłat za nośniki energii w portfelach obywateli” – czytamy w wyjaśnieniach na stronie Instytutu.

Podobnie jak pozostałe kraje UE, Polska jest uzależniona od importu nośników energii. Autorzy analizy zwrócili uwagę, że węgiel kamienny odpowiada w Polsce za 40 proc. zużycia nośników energii, przez co Polska jest podatna na światowe i lokalne kryzysy.

