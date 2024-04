To polskie lotnisko chce produkować paliwo wodorowe. Wykorzysta do tego energię słoneczną

„Lotnisko Poznań-Ławica na części swojego terenu zbudowało instalację solarno-wodorową. Panele fotowoltaiczne będą produkować energię elektryczną, a zgromadzona woda opadowa będzie poddawana elektrolizie w celu wytworzenia zielonego wodoru” – czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta Poznania.

Działania te zostały podjęte w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej Portu Lotniczego Poznań-Ławica w oparciu o własną zieloną energię”, który jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Pierwsza transza środków przekazanych na ten cel wyniosła ponad 6 mln zł.

Lotnisko Poznań-Ławica chce produkować paliwo wodorowe

Dzięki niedawno oddanej do użytku farmie fotowoltaicznej o mocy 4 MW, lotnisko Poznań-Ławica będzie produkować energię ze słońca, która ma być motorem napędowym zielonej transformacji energetycznej tego obiektu.

Władze lotniska wpadły na pomysł, by pozyskaną w ten sposób energię wykorzystać do produkcji ekologicznego paliwa. W ramach projektu opracowano system do wytwarzania zielonego wodoru z energii słonecznej, magazynowania paliwa wodorowego oraz jego wykorzystywania w miejscowej stacji tankowania.

Paliwo wodorowe ma być produkowane w elektrolizerze zasilanym wyłącznie energią pozyskaną ze słońca. W tym celu konieczna będzie jednak znaczna rozbudowa fotowoltaicznej infrastruktury lotniska, co zostało wpisane w strategię rozwoju Wielkopolski wodorowej do 2030 roku.

Mniejsze koszty, większe korzyści dla środowiska

– Dzięki tej inwestycji zmniejszą się koszty zużycia energii elektrycznej na lotnisku o około 40 procent. To przedsięwzięcie, szczególnie po zakończeniu części związanej z wytwarzaniem wodoru, wpłynie również pozytywnie na środowisko i redukcję emisji CO2 – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

Czytaj też:

Nowy obowiązek dla właścicieli domów. Przepisy już weszły w życieCzytaj też:

Dodatkowe opłaty w Hiszpanii. Za siedzenie w cieniu zapłacisz więcej