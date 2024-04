Obajtek zapowiada bezrobocie i upadek firm. „Tusk chce przypodobać się Brukseli”

„Absurdalne oskarżenia i rozkręcane w części mediów pseudoafery mają zająć uwagę Polaków na majówkę i odwrócić ją od prawdziwych problemów” – napisał Daniel Obajtek na platformie X, kontynuując w ten sposób wczorajszą wymianę argumentów z Donaldem Tuskiem.

Obajtek uderza w rządowy projekt klimatyczny

W dalszej części swojego wtorkowego wpisu były prezes PKN Orlen skrytykował Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu, który rząd Donalda Tuska przekazał Komisji Europejskiej w marcu tego roku. Zdaniem Obajtka, rządowy projekt, który zakłada m.in. ograniczenie zużycia węgla i przejście na energię z OZE, przyczyni się do gospodarczego upadku Polski.

„To, czego rząd nie napisał – to to, jak realnie to przeprowadzi i jak uderzy to po kieszeni Polek i Polaków. Bezrobocie, ubóstwo energetyczne, upadek małych i większych firm, coraz droższe codzienne zakupy, nieopłacalne rolnictwo (…) – wymienia Obajtek.„To koszty, które są gotowi ponieść, żeby przypodobać się Brukseli” – dodaje.

„I teraz najlepsze”

Obajtek twierdzi również, że Komisja Europejska oczekuje dużo bardziej ambitnego planu, który będzie przewidywał jeszcze bardziej restrykcyjnego podejścia do kwestii polskiej polityki energetycznej na kolejne lata.

„I teraz najlepsze. Wysłany do Komisji plan okazał się za mało ambitny! Oczekiwania są dużo, dużo większe. Ma być jeszcze więcej OZE, węgla ma być jeszcze mniej i ma być jednoznaczny plan szybkiego zmniejszenia zużycia gazu” — czytamy we wpisie.

Zdaniem byłego szefa Orlenu, docelowa i ostateczna wersja dokumentu powstanie dopiero po nadchodzących wyborach do europarlamentu, gdyż rząd Donalda Tuska zdaje sobie sprawę z tego, że wywoła on negatywną reakcję u większości obywateli.

Wtorkowy wpis Obajtka wywołał zażartą dyskusję w mediach społecznościowych. Niektórzy komentatorzy podzielają jego zdanie, a inni uważają, że próbuje w ten sposób odpierać ciążące na nim zarzuty, które padły w związku z doniesieniami o współpracy Orlenu z Libańczykiem podejrzanym o związki z organizacjami terrorystycznymi.

Czym jest KPEiK

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) wyznacza kierunki działań w zakresie polityki energetycznej i klimatycznej w Polsce. Komisja Europejska wymaga takich deklaracji od wszystkich krajów członkowskich i monitoruje na ich podstawie postępy w realizacji zielonych zmian.

