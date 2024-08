Miliony zysku i nowe projekty. Polenergia Dominiki Kulczyk dominuje rynek energetyczny

Polenergia, największa prywatna grupa energetyczna w Polsce, której właścicielką jest Dominika Kulczyk, opublikowała swoje wyniki finansowe za pierwsze półrocze 2024 roku, osiągając rekordowe rezultaty. W tym okresie EBITDA Grupy wzrosła o 28 proc. w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając 394,6 mln zł, natomiast skorygowany zysk netto wzrósł o 31 proc., do poziomu 222,4 mln zł.

Wiatraki napędzają sukces Polenergii

Głównym czynnikiem napędzającym wzrost wyników finansowych była działalność w segmencie lądowych farm wiatrowych, który wygenerował 353,3 mln zł EBITDA, co stanowi wzrost o 41,6 proc. rok do roku. Wzrost ten był możliwy dzięki uruchomieniu nowych farm wiatrowych, takich jak Farma Wiatrowa Piekło o mocy 13,2 MW oraz Farma Wiatrowa Grabowo o mocy 44 MW. Dodatkowo, segment fotowoltaiki również znacząco przyczynił się do wyników Grupy, osiągając wynik 10 mln zł, co oznacza wzrost o 88,7 proc. w porównaniu do pierwszego półrocza 2023 roku.

Warto również odnotować znaczny wzrost w segmencie dystrybucji, który poprawił swoje wyniki o 578,6 proc. w ujęciu rocznym, osiągając 28,5 mln zł EBITDA. Mimo tych sukcesów, wyniki w segmentach obrotu i sprzedaży oraz energetyki prosumenckiej były słabsze, co wpłynęło na ogólny poziom przychodów Grupy, które wyniosły 2 104,8 mln zł, czyli były niższe o 733,2 mln zł w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Polenergia, zarządzana przez Dominikę Kulczyk, kontynuuje realizację strategicznych projektów, w tym budowę farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim we współpracy z Equinor, a także uruchamianie nowych inwestycji fotowoltaicznych. Grupa planuje również emisję Zielonych Obligacji, które mają wesprzeć finansowanie rozwoju projektów związanych z odnawialnymi źródłami energii.

Czytaj też:

5 energetycznych gigantów. Te zagraniczne firmy trzęsą polskim rynkiem prądu i ciepłaCzytaj też:

Biznes zacznie się wynosić przez ceny prądu? Prezes Axpo Polska: W dłuższej perspektywie takie ryzyko istnieje