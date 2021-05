Największy taki most na świecie. Warszawa ogłosiła przetarg na budowę

Budowę mostu dla rowerzystów i pieszych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski uroczyście ogłosił na początku marca. W poniedziałek 10 maja poinformował, że ogłoszony został przetarg na jego budowę.

„Chcemy stworzyć nową wizytówkę Warszawy, zbudować wygodne połączenie i zszyć oba brzegi Wisły” – napisał na Twitterze.

Zapowiadając przed kilkoma tygodniami nową inwestycję, prezydent podkreślił, że będzie to kolejny przykład na to, że Warszawa miejscem, które stara się łączyć ze sobą rzeczy pozornie sprzeczne.

– Stara się łączyć ludzi, którzy w Warszawie mieszkają od zawsze z tymi, którzy do Warszawy przyjechali. Stara się łączyć ludzi o bardzo różnych poglądach i stara się łączyć dwa brzegi Wisły – mówił prezydent stolicy.

Most pieszo-rowerowy w Warszawie. Najdłuższy na świecie

Przekonywał wtedy, że „inwestycja idealnie oddaje wizję Warszawy, w którą wierzy”.

– Miasta, które do tej pory było idealnym miejscem do pracy, a teraz – dzięki zmianom, które już rozpoczęliśmy – stanie się idealnym miejscem do życia – powiedział Trzaskowski.

Nowy most będzie liczył pół kilometra długości. Szerokość konstrukcji wygiętej na kształt błyskawicy jest zmienna – w najwęższym punkcie ma 6,9 m, nad nurtem rzeki rozszerza się do 16,3 m.

