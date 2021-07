Most nad przekopem Mierzei Wiślanej otwarty. Budowę odwiedzili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki

Prace nad przekopem Mierzei Wiślanej postępują. 25 czerwca został otwarty most południowy, który pozwala przejechać nad kanałem żeglugowym. Wczoraj plac budowy odwiedzili prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki.

– Przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja, która wzmacnia suwerenność Rzeczypospolitej, to najważniejsza jej rola, żebyśmy nie musieli pytać sąsiadów, czy możemy wpłynąć na wody Zalewu Wiślanego i do portu w Elblągu – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas wczorajszej wizyty na budowie jednego z dwóch największych projektów infrastrukturalnych rządów Zjednoczonej Prawicy.

Jak twierdzą rządzący, realizacja projektu ma znaczenie nie tylko gospodarcze, ale jest także kluczowe ze względu na bezpieczeństwo. Połączenie Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym pozwala uniezależnić się od Rosji.

– Przekop Mierzei Wiślanej to wyraz realizmu politycznego; to umocnienie naszej suwerenności; to także nasza duma, bo nie będziemy musieli pytać naszego wschodniego sąsiada, czy możemy wpłynąć na nasze własne wody terytorialne – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Dwa mosty, aby uniknąć korków

Most, który zostanie oddany do użytku prawdopodobnie 25 czerwca, mierzy nieco ponad 61 metrów długości i 17 metrów szerokości. Podtrzymują go dwa przęsła. Jest jednym z dwóch, które powstają nad kanałem. Będą to konstrukcje obrotowe, które podczas przeprawy statku, będą się otwierać i zamykać naprzemiennie. Sens takiego planu tłumaczył minister infrastruktury.

– Otwarcie Mostu Południowego to dowód na to, że prace na Mierzei Wiślanej przebiegają zgodnie z założonym harmonogramem. Postęp prac widoczny jest również przy budowie Mostu Północnego, gdzie wykonano większość robót konstrukcyjnych. Dzięki tym obiektom kierowcy nie będą stać w korkach, czekając, aż przez kanał żeglugowy przepłynie statek, co z pewnością przyczyni się do większego komfortu podróży – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Tego typu system ma zapobiec korkom, które mogłyby powstawać, gdyby oba mosty obracały się jednocześnie. Będzie to ułatwienie dla kierowców, którzy będą się chcieli przemieścić między Kątami Rybackimi a Krynicą Morską.

